Celebra Sindicato de Guionistas gala de premios tras huelga

Ciudad de México.- Después de la huelga desatada por una disputa laboral en la que estuvo inmerso el Sindicato de Guionistas en Hollywood (Writers Guild of America), que pausó la industria durante cuatro meses, el gremio está listo para celebrar su premiación este 14 de abril.

La ceremonia de los Premios del Sindicato de Guionistas fue pospuesta el año pasado por el movimiento que paralizó a Hollywood, sin embargo, en esta edición 76, el gremio está listo para celebrar el acuerdo laboral al que llegó tras meses de lucha.

Este domingo, los guionistas entregarán sus premios anuales con Niecy Nash-Betts como la anfitriona del evento, desde el Hollywood Palladium, en Los Ángeles.

La presidenta del sindicato, Meredith Stiehm dijo a Variety que el gremio ha consolidado varias victorias con el acuerdo, asegurando "obtuvimos muchos avances" y garantías sobre salvaguardar el trabajo de los guionistas frente a la Inteligencia Artificial (IA).

"Creo que un gran desafío ahora es asegurarnos de que se cumplan y protejamos a los miembros", comentó, añadiendo que la organización estará monitoreando de cerca para que las negociaciones se cumplan.

La premiación se llevará a cabo poco más de un mes después de la gala de la Academia, lo cual resulta inusual de esta ceremonia, la cual solía realizarse antes de la entrega del Óscar.

Proyectos como Air, Barbie, Los Que se Quedan (The Holdovers) y Vidas Pasadas (Past Lives) compiten por el galardón a guion original.

Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), Oppenheimer, American Fiction, ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret (Are You There God? It's Me, Margaret) van por el premio en la candidatura a guion adaptado.

El 10 de marzo, la Academia reconoció con el Óscar a Mejor Guion Adaptado a American Fiction, mientras que por Guion Original, Anatomía de una Caída (Anatomy of a Fall), de Justine Triet y Arthur Harari, alzó la estatuilla.