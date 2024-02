Productor demanda a Sean 'Diddy' Combs por agresión sexual

Ciudad de México.- El rapero Sean "Diddy" Combs se enfrenta a otra batalla legal, luego de que uno de sus ex productores lo demandara por agresión sexual.

De acuerdo con información de Variety, este lunes, el productor Rodney "Lil Rod" Jones, quien destaca por haber trabajado en la creación de seis temas del álbum de Combs The Love Album: Off the Grid, ahora lo demanda, en el Distrito Sur de Nueva York, por 30 millones de dólares, acusándolo de haberle hecho insinuaciones sexuales no deseadas y obligarlo a sostener relaciones con trabajadoras sexuales.

Los documentos, citados por Variety, revelaron que la acusación no sólo va dirigida hacia "Diddy", sino también a sus familiares y séquito de colaboradores, a quienes acusa de no "monitorear, advertir o supervisar adecuadamente" la situación.

Lil Rod nombra en su demanda a Justin, hijo del cantante, su jefa de equipo Kristina Khorram, sellos discográficos y hasta al CEO de Universal Music, Lucian Grainge, a quienes acusa de ser una misma organización, sugiriendo que está incumpliendo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión.

Además del acoso, el productor musical presentó un listado de acusaciones contra Combs, entre ellas, que el magnate se mantenía bajo los efectos de drogas ilícitas, que incluso distribuyó entre su equipo, además de posesión de armas ilegales, y haber proporcionado bebidas alcohólicas y trabajadoras sexuales a menores de edad.

Jones afirmó que vivió con el cantante desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023, tiempo en el cual narró tuvo que filmar diversas situaciones ilegales que cometió Combs.

El productor musical reveló que "Diddy" lo agredió en múltiples ocasiones, con "constantes manoseos y tocamientos en el ano, no solicitados y no autorizados", lo cual era visto entre su equipo como una manera de demostrar que le agradaba alguien.

Niegan acusaciones de Lil Rod

El portal TMZ informó que la defensa de Sean "Diddy" Combs ha negado a nombre del rapero las acusaciones de Lil Rod.

"Lil Rod no es más que un mentiroso que presentó descaradamente una demanda por 30 millones de dólares buscando un día de pago inmerecido. Su imprudente mención de eventos que son pura ficción y simplemente no sucedieron no es más que un intento transparente de acaparar titulares", dijo el abogado.

Por otra parte, el hijo del magnate, Justin, amagó con responder legalmente a las acusaciones, las cuales califica de difamaciones hacia su familia.

"Justin Combs niega categóricamente estas acusaciones absurdas. ¡Todas son mentiras! Este es un claro ejemplo de una persona desesperada que toma medidas desesperadas con la esperanza de obtener un día de pago. Habrá consecuencias legales por TODAS las declaraciones difamatorias hechas sobre la familia Combs".