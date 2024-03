He padecido a De Llano, pero ya no me paraliza: Sasha Sokol

Ciudad de México.- A dos años que Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad, la cantante rememoró los avances que ha dejado este proceso, entre ellos que ya no se paraliza frente al proceder del productor.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol volvió a postear en sus redes tres puntos con los que espera seguir contribuyendo a que su experiencia sirva para que otras mujeres pongan un alto.

"He padecido su forma de actuar desde los 14, la diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo, me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé", escribió Sokol.

"¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes", añadió.

Debido a la naturaleza del caso y los miles que hay como este, el pasado 18 de octubre se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales, es decir, los perpetradores serán condenados sin importar el tiempo que ha pasado de haberse cometido el delito.

"Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí", sentenció la cantante.

Sasha tomó como referencia el reciente caso de la actriz francesa Judith Godréche, quien denunció a los directores cinematográficos Benoît Jacquot y Jacques Doillon por haber sostenido una relación y abusado de la posición de poder sobre ella, quien era aún menor de edad.

"A Judith, como a mí, le tomó más de tres décadas comprender la naturaleza de lo sucedido para poder decir ya no.

"Sé lo difícil que es denunciar, pero también sé que es un proceso que puede ayudarte a sanar. Sobre todo, es una forma de generar visibilidad y al hacerlo, ayudar a que nuestro pasado no le pase a otras", expresó.

También criticó el que Luis de Llano promueva una propuesta de ley en la que pretende asegurar condiciones equitativas al juzgar casos de abuso, argumentando difamación.

"¿Pero cómo puede hablar de equidad alguien que entabló una relación con una menor de edad que trabajaba para él y a quien le lleva 25 años?", sentenció.

"Fueron sus propias declaraciones las que me llevaron a denunciar y posteriormente a demandarlo. Yo no lo ataqué, yo busco que ofrezca una disculpa por haberme atacado él a mí", añadió.