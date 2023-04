Dejan Julián Figueroa y Ara Saldívar dueto pendiente

Ciudad de México.- Compartieron el amor de ficción, que los llevó a ser mejores amigos en la vida real, y Ara Saldívar incluso revela el deseo que tuvieron Julián Figueroa y ella de grabar una canción juntos.

Aunque durante el primer mes y medio de grabaciones de la telenovela Mi Camino Es Amarte no se caían bien, Ara, como Chuchita, y Julián, en el rol de Leonardo, lograron hacerse muy buenos amigos.

"No te voy a mentir. Al principio se complicó nuestra relación, nos costó un poquito entendernos. Él era muy introvertido y yo soy muy extrovertida. En el llamado eran las seis de la mañana y yo ponía reguetón a todo volumen, me reclamaba. Yo le decía: 'Ay, amargado, mejor baila'. Después se reía y hasta lo ponía a bailar", contó Ara desde Tampico, donde vacaciona con su familia.

"Convivimos unos siete meses todos los días, todo el día. Siempre nos molestábamos. De repente yo no estaba de humor, o a veces él, pero tratábamos de alivianar al otro haciéndolo reír. Siempre lo molestaba preguntando: '¿Andas de buenas o de malas?', por eso me decía 'La Molestona'".

A veces llegaba el director de escena a darles instrucciones, y aunque Ara le echaba los ojos a Julián para que pusiera atención, él seguía cantando, bien metido en su personaje.

"Él iba contra las reglas. Todo el tiempo cantaba y tocaba la guitarra. Lo mejor de todo es que al momento de grabar le salía bien la escena; él estaba cantando, pero a la vez escuchando. Tenía una inteligencia muy cañona", recordó la actriz.

Aunque le gustó la experiencia de actuar, le confió a Ara que después de concluir la telenovela se dedicaría de lleno a su carrera musical; también, que su personaje lo motivó a escribir más canciones.

La última vez que Ara y Julián estuvieron en contacto fue el miércoles 5 de abril.

"El martes me escribió en Instagram: 'Te extraño, Molestona insoportable'. Le contesté que yo también y le pregunté cómo estaba. Me dijo que súper bien, que a ver si nos veíamos pronto. El miércoles me escribió: 'Oye, hay que vernos para concretar lo que hablamos de hacer una colaboración'. Queríamos cantar juntos", dijo.

"Los dos componíamos a guitarra, íbamos a escoger el tema; después, el género. Este lunes vi la conversación que tuvimos y me dolió que su último mensaje lo dejé en visto. 'Échale un oído a esta canción y me dices qué tal'. Me sentí muy mal, ¡qué horror!, ni siquiera le pude decir que la canción estaba increíble. Me invadió la culpa".

Ara esperará varios días para buscar a Maribel Guardia, madre de Julián, o a Imelda Garza-Tuñón, su viuda, para preguntarles qué harán con el tema que le envió el hijo de Joan Sebastian.

"Tampoco me gustaría mucho hablar de esa canción, no sé si él quería que se escuchara. Me encantaría hablar con Ime o Maribel para ver si ese audio lo puedo usar para hacer el dueto que teníamos pensado, ya ves que ahorita hay mucho avance tecnológico", explicó.