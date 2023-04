Visiblemente consternada, la actriz Maribel Guardia salió ayer ante los medios de comunicación a dar su primera entrevista luego de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

“Los padres nunca están preparados para enterrar ellos a sus hijos”.

“Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó…Le pido a Dios y a todos los que nos están viendo que vean a sus hijos crecer, casarse, tener nietos, triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande que no se lo deseo a nadie”, expresó la actriz.

La artista no solo expresó su sentir en este duro momento. También aprovechó de agradecer a todas las personas que la han apoyado tanto a ella, como a su nuera, y a su nieto, José Julián.

“No aterrizaba ayer todavía, pero ahora que llegaron las flores y la casa está tan linda y con tanta buena energía y tanto cariño, además no esperaba que la gente me dijera tantas cosas tan lindas, se los agradezco mucho”.

Julián Figueroa de 27 años murió el domingo en su habitación de un infarto al miocardio.

Hasta el momento, Maribel confirmó que el funeral de su hijo será una ceremonia privada entre la familia y los amigos más cercanos del artista.