Ante medios, rompe en llanto Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- Marco Chacón el esposo de Maribel Guardia, rompió en llanto frente a medios de comunicación en el aeropuerto al hablar sobre la muerte de Julián Figueroa.

"Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras".

"Estoy con él desde los 2 años, tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella (con Maribel), tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada".