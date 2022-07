Debuta Adriana Barraza en el universo de DC

Ciudad de México- Adriana Barraza debuta en el universo de DC con la película Blue Beetle, la cual tiene tanto calor de México que hasta los cobertores estilo San Marcos aparecen retratados en el filme.

La actriz acaba de terminar el rodaje de la película centrada en el primer superhéroe mexicano, que, adelantó, hará un retrato cercano de la cultura nacional por esfuerzos del director Angel Soto y el guionista Gareth Dunnet- Alcocer.

"Nuestro director, puertorriqueño, decidió y pidió a Warner que todos los que decimos que somos mexicanos realmente lo fuéramos o descendientes de mexicanos. Trató de tener en la película lo más cercano a lo que somos.

"Mi personaje es una abuelita de 80 años que habla sólo español, esa es la realidad de las abuelitas y a veces de más mamás en Estados Unidos. Ellos hablan en español, todo mundo en inglés y se entienden perfectamente", resaltó la actriz en entrevista.

Las filmaciones duraron cuatro meses en Puerto Rico para contar la historia de Jaime Reyes (Xolo Maridueña, afamado por Cobra Kai), adolescente detrás de Blue Beetle.

El héroe además cuenta con el apoyo de una familia de carácter, a la que también pertenece un personaje interpretado por Damián Alcázar.

Si bien la nominada al Óscar por Babel tuvo que usar prostéticos para aparentar otra edad, pues apenas tiene 65 años, ningún miembro de la familia se salvó de la acción.

"Le traté de poner a mi personaje, de la mano del director, mucha malicia, porque es fuerte, se enfrenta a los problemas, es una abuelita líder. Se nos olvida que los ancianos son los sabios de la tribu.

"A veces no los queremos ver así y los desechamos, pero esta abuelita no es así, es una abuelita muy aguerrida y eso me encantó", compartió la maestra de actuación.

Barraza ya había formado parte del mundo de los superhéroes, pues fue invitada para aparecer en Thor, bajo la dirección de Kenneth Branagh, pero en la edición recortaron sus escenas (que sí están en la versión DVD).

"Yo quedé muy contenta con Marvel, he estado en los dos universos y sí, qué lindo".

La vestuarista mexicana nominada al Óscar por su trabajo en JoJo Rabbit, Mayes Rubeo, también es parte del filme.

Aunque actualmente interpreta a mujeres de la tercera edad, Barraza llega a las pantallas alejadas de una imagen débil, pues incluso en historias como Bingo Hell aparece armada.

"Pretendo con mi trabajo actoral que, si es una mujer sojuzgada, por dentro le tiene que suceder cosas, puede ser que por fuera tenga esta condición, pero por dentro existe otra persona que un día puede salir.

"Se tiene que ver para que también las mujeres o personas sojuzgadas puedan verse bien reflejadas", remarcó la actriz.

Ayer fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) por sus 50 años de trayectoria con la Cruz de Plata y la Medalla de la Filmoteca Nacional.

Barraza pasará dos semanas con su hija antes de arrancar a rodar la película El Último Vagón, de Ernesto Contreras, donde interpretará a una maestra, pero antes tendrá otro reconocimiento en el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH) el 28 de julio.

"Yo no he planificado mi carrera de una forma específica como muchos colegas. Lo único que he tratado de hacer, como les digo a mis alumnos, es ser muy disciplinada, trabajar duro, ser buena persona y educada.

"Alguien me preguntó alguna vez si yo me consideraba buena actriz, le dije que eso lo dirá el público, lo único que sí sé es que soy una gran trabajadora", dijo.

Cuando presentó Babel en Cannes, que impulsaría su carrera, un consejo que Adriana Barraza recibía constantemente era no decir que tenía 50 años, pero nunca hizo caso, pues estaba orgullosa de su edad.

Este año cumple 50 de carrera y 48 como docente, pero está lejos de estar conforme, pues por experiencia sabe que hay mucho camino después de cinco décadas.

"Espero todo, me encanta la vida, espero lo que viene. Mi deseo siempre es que el próximo trabajo me salga bien, que el personaje sea lo más verídico y profundo, que esté hecho de la manera más honesta posible".