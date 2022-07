Se enfrentan Urban y Starr en un súper duelo en 'The Boys'

Sao Paulo.- A lo largo de sus temporadas, la serie The Boys, de Eric Kripke, ha demostrado que no tiene límites, entre enredos, política descarada, mentiras, sexo y, en especial, mucha sangre.

Sin embargo, aunque el creador ha compartido que este trabajo ha cumplido sus expectativas, tenía una deuda pendiente con sus fanáticos: una batalla épica de sus superhéroes.

En el último episodio de su tercera entrega, que llega mañana a Prime Video, los enemigos a muerte Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr) se enfrentarán cara a cara y sin treguas; una batalla donde Soldier Boy (Jensen Ackles), el más poderoso dentro de este universo, deberá decidir de qué lado está.

"Sabíamos que queríamos lograr una pelea tan grande como fuera posible, porque hemos tenido peleas sorprendentes, pero nunca una a la altura de un final de una película de Marvel, con cinco diferentes encuentros sucediendo en diferentes áreas de un mismo edificio, como una verdadera batalla final".

"Y ha sido bastante intimidante (construirla), porque de un guion regularmente salen 50 páginas y esta escena tomó de 15 a 20 y lo ves y dices: ¡¿Cómo producimos esto?! ¡¿Cómo lo logramos?! Pero simplemente confiamos en el trabajo", compartió Kripke, en entrevista exclusiva, para Grupo Reforma.

Aunque en la trama la llegada de Soldier Boy representa una amenaza latente como arma letal para los "sups" y humanos, en la vida real su adición al equipo significó todo lo contrario: tanto el elenco como los creativos se sienten agradecidos de que Ackles se haya sumado a su atípica familia.

"Hay muchos nervios al llegar a un lugar que está ya muy establecido, que es muy muy popular y que sus estrellas continúan en ascenso. Sabía en lo que me estaba metiendo y que tendría muchos ojos en ello, pero lo más importante es que tenía que probar que merecía el asiento en ese equipo. De verdad estaba muy nervioso, no estaba seguro de si pertenecía ahí, pero todos me hicieron sentir bienvenido", compartió Ackles.

"Jensen es genuinamente un tipo muy amoroso y humilde, por lo que inmediatamente se creó un ambiente de respeto y se volvió parte de la familia, pero la cualidad que más me gusta de él es que pudo contribuir para mejorar el show y te daré un ejemplo:

"Estábamos en el final de la temporada y hubo un momento en la última escena en la que algunos actores estaban sufriendo para lograr sus tomas de acción y Jensen se acercó para darles sugerencias, entonces no sólo está ahí para pensar en él y su personaje, sino que le importa el proyecto y contribuir de una manera positiva, es de verdad un gran tipo", agregó Urban.

Entre más se desarrolla la trama, The Boys podría fácilmente cambiar su nombre a "The Girls", ya que es más notorio cómo las mujeres van tomando fuerza en la producción, con Starlight (Erin Moriarty) incorporada al equipo de Butcher, y Victoria Neuman (Claudia Doumit) como la nueva villana.

"Amo eso de que las mujeres estemos tomando la batuta. ¡Creo que es brillante! Y prueba de lo genial que son los escritores y la línea que va siguiendo el show. Han logrado poner a estas mujeres empoderadas al frente de estas historias sin sexualizarlas, mujeres que son poderosas, enriquecedoras y complejas, que existen en el mundo real".

"Muchas veces en la TV no se ve eso, así que como mujer me encanta, necesitamos ver más representaciones de esto", expresó Doumit.