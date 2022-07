Debuta Steven Spielberg como director de videos musicales

Ciudad de México.— Podrá tener varios premios Óscar y ser uno de los cineastas más reconocidos y alabados a nivel mundial, sin embargo hay algo que Steven Spielberg, de 75 años, aún no se aventuraba a probar: dirigir videos musicales.

Eso hasta que el músico Marcus Mumford lo contactó para que grabara y liderara el videoclip de su nueva canción, "Cannibal". Fue el mismo rockero quien confirmó el debut de Spielberg en la industria musical.

Mumford dijo que el realizador de clásicos como Tiburón y la saga de Indiana Jones dirigió el video completo en una sola toma, ¡con su teléfono celular! También confirmó a Kate Capshaw, esposa de Spielberg, como la productora, directora de arte y encargada del dolly durante el rodaje.

Asimismo, dijo que la actriz Carey Mulligan se encargó del vestuario y el sonido. La grabación se realizó en el gimnasio de una escuela secundaria en Nueva York.

"Me abruma el apoyo de las personas que me rodean para traerles esta música, y no puedo esperar para expresarles toda mi gratitud. Cuando la gente entiende (lo que quiere expresar), me sorprende. Kate y Steven acaban de entenderlo y no puedo agradecerles lo suficiente", señaló Mumford en su cuenta de Twitter.

"Cannibal" es el primer sencillo del álbum homónimo del líder de la banda Mumford & Sons, el cual llega este 16 de septiembre a tiendas de todo el mundo.