De regreso a casa

Iván Aguilera cumplirá con el deseo de su padre, Alberto Aguilera Valadez, y una vez que haya concluido el juicio sucesorio sobre los bienes e inmuebles que heredó de él, proyecta la apertura del museo dedicado a Juan Gabriel, lugar en donde fue voluntad del cantante reposar en cenizas.

“Será el museo oficial de Juan Gabriel, donde habrá exposiciones itinerantes y por primera vez este viernes se abren las puertas de esta casa para que la gente pueda transitar por el patio y los jardines, además se va a abrir el paseo Juan Gabriel”.

Guillermo Pous Fernández, albacea de los bienes del cantautor, comentó que primogénito del cantante, Iván Aguilera, como heredero universal se encuentra tranquilo en espera de que concluya el proceso para adjudicársele porcentuales.

Planeado desde que El Divo partió de este plano terrenal, el museo a Juan Gabriel será donde, según Guillermo Pous, volverá a lucir ‒una vez que lo recuperen‒ el famoso cuadro de María Félix, creación del muralista mexicano Diego Rivera, que durante años lució precisamente en uno de los muros de la mansión de la 16 de Septiembre y Colombia.

“El resto de las posesiones y las propiedades que forman parte de la masa hereditaria se siguen regularizando y litigios pendientes que pudieran ser trascendentes o de nuevo poner en una situación incómoda a la sucesión no los hay”, dijo el abogado en entrevista exclusiva para El Diario.

Sobre la residencia que está en ubicada con el número 356 sobre la avenida Lerdo, en la colonia Centro, el letrado dijo que desde que murió Juan Gabriel, Silvia Urquidi, quien fuera representante y amiga del artista, tomó posesión de varias propiedades del cantante entre ellas esa residencia, que el año pasado ella nombró ‘Museo Casa Victoria’, y en donde permitió al público y a los medios de comunicación realizar recorridos para programas de televisión, para lo que, Pous aseguró, ella no tiene autorización.

“La señora lo hace de una manera ilegal, no tiene los derechos para explotar la marca, ni la reserva del nombre artístico, o la imagen de don Alberto, ni de Juan Gabriel. La casa en donde dice que tiene un museo lamentablemente está en una condición deplorable, me parece una absoluta falta de respeto a lo que es el recuerdo de don Alberto, es parte de los litigios que se encuentran pendientes y es una casa que tiene que devolver, no le corresponde y la tiene de manera ilegal”, afirmó.

Asimismo, dijo que la propiedad de la avenida Lerdo no cuenta con licencia de funcionamiento y uso de suelo para operar como museo.

Referente al rancho “Juanguacuaro”, la propiedad de 102 hectáreas, ubicado en Parácuaro, Michoacán, tierra natal de El Divo de Juárez, el abogado Pous explicó que el litigio se ganó a favor de Iván Aguilera contra Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel.

“La propiedad no forma parte de la sucesión de don Alberto, es propiedad que le pertenece totalmente a Iván y el señor Pablo tiene que salirse y entregar esa propiedad una vez que se inicia la orden judicial”, explicó.

(Susuky Cortez Leo / El Diario)