De la música al altar

Ciudad de México— En una ceremonia íntima, la actriz Lea Michele se casó con su novio Zandy Reich este sábado, informó la revista People.

“Estamos muy emocionados de estar casados y agradecidos de estar rodeados de nuestros amigos y familiares.

“Y, sobre todo, estamos muy felices de pasar el resto de nuestras vidas juntos”, dijo la intérprete a la publicación. La boda de la estrella de ‘Glee’, de 32 años, se llevó a cabo al norte de California. La joven pareja se comprometió el 29 de abril de 2018.

Después de la propuesta, la también cantante publicó en Instagram su anillo de cuatro quilates, acompañada de un “sí”.

Al día siguiente, ella compartió otra foto de sí misma con su futuro marido.

“Todavía en la nube 9. ¡Te amo, Z!”, escribió.

Cuando se le cuestionó sobre su compromiso el año pasado, Michele dijo que pensó que su ahora marido estaba bromeando.

“Creo que lo primero que le dije fue: ‘¡Deja de bromear!’, así que me sorprendió mucho”, confesó a la revista la primavera pasada.

‘Todos dijeron “Trata de estar presente porque sucederá muy rápido”. Lo cual no escuché en absoluto y me desmayé y apenas lo recuerdo “, agregó la actriz.

Lea Michele es conocida por interpretar a Rachel Berry en la serie musical de Fox, ‘Glee’, mientras que Zandy Reich, oriundo de Filadelfia, es el presidente de la compañía de ropa AYR.