Critica Drake Bell desinterés de Nickelodeon por abusos

Ciudad de México.- El cantante Drake Bell reveló, en una entrevista que ofreció a Business Insider, que la cadena Nickelodeon no se hizo responsable por los daños psicológicos que conllevó haber sido abusado por el entrenador de diálogos Brian Peck.

El histrión de la serie Drake y Josh (Drake & Josh) explicó que la televisora infantil jamás le otorgó una ayuda terapéutica, evidenciando la mala gestión y la poca importancia que se le brindaba a los delitos cometidos en contra de las estrellas juveniles.

"Todo el mundo era tan prescindible a los ojos de Nickelodeon, y a nadie le importaba. En realidad, nos trataron como basura. Fue como: 'Está bien, terminamos contigo, te dejamos atrás' ", comentó.

Según declaraciones del actor, en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, el abuso que ejerció el entrenador Brian Peck fue tan traumático que le provocó a Bell una dificultad para relacionarse o tocar el tema con sus familiares.

Drake Bell también compartió que, como respuesta al abuso y la falta de ayuda profesional, consideró factible recurrir a medidas como el alcohol y las "malas conductas", para sobrellevar los sucesos y la presión que la televisora aplicaba contra él.

El cantante dijo que Nickelodeon tenía la costumbre de tratarlo como un delincuente juvenil, debido a los problemas que causaba, sin embargo, Bell también comentó que los productores no quitaban el dedo del renglón en que él debía también ser un modelo a seguir.

Aunque el histrión no se justifica por los actos de agresión sexual por los que fue acusado en 2021, por una chica de 15 años que aseguró haber sido abusada por él, admitió que gran parte de los declives de su carrera y su vida personal comenzaron desde que fue partícipe en los programas de la televisora antes mencionada.

Surgen diferencias entre Bell y actores de 'El Manual de Ned'

Luego del estreno del documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, comenzó una breve, pero contundente, disputa entre Drake Bell y el equipo de actores de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned (Ned's Declassified School Survival Guide), ya que estos últimos comenzaron a expresar una serie de bromas para comentar sobre los abusos ocurridos en Nickelodeon.

Uno de los momentos más polémicos, del directo emitido en la plataforma TikTok, fue cuando Devon Werkheiser imita a quien supuestamente sería Dan Schneider, para inmediatamente decir "dame tus agujeros"; haciendo una clara referencia a los escándalos que han surgido en contra del showrunner.

Ante esta situación, Bell no se inmutó, y criticó, mediante una publicación en X, la infantil reacción de sus colegas a un tema tan serio.

"Manual de Ned (en referencia al grupo de actores)... esto es duro... ríanse muchachos... ríanse... '¡¿Dame tus agujeros?!' ¡¿Lo dicen en serio?!", criticó el cantante.