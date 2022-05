Continúan las Spice Girls inspirando a generaciones

Ciudad de México.- En una escena de la cinta de 1997 Spice World, las Spice Girls están ensayando para una actuación en el Royal Albert Hall. Vestidas en sus atuendos característicos, se contonean mientras interpretan el tema "Say You'll Be There".

"Eso estuvo perfecto, sin ser realmente bueno", dice el director musical cuando ellas terminan. Las Spice Girls están más o menos de acuerdo, y no parece importarles.

Se trata de un chiste fugaz, pero que resume cómo el grupo de pop ha sido percibido desde que se abrió paso en la escena musical en los años 90. Para un público principalmente joven y femenino, atraído por sus mensajes de autoestima y amistad, las Spice Girls eran perfectas. Pero para los críticos que las tacharon de farsantes y fabricadas, no tenían mérito.

Unos 25 años después del estreno de la película, el papel de la agrupación en la historia de la música sigue siendo reescrito.

Las críticas al grupo -sobre todo, que eran un producto pop superficial y desechable- no eran exclusivas de ellas. Pero desde su ascenso al estrellato, el hecho de que las cinco -Victoria Adams (ahora Beckham), conocida como Posh Spice; Melanie Brown (Scary Spice); Emma Bunton (Baby Spice); Melanie Chisholm (Sporty Spice); y Geri Halliwell (Ginger Spice)- fueran mujeres jóvenes y sin miedo a alzar la voz, parecía aportar una capa adicional de escepticismo.

Tal vez nada ilustre mejor el enigma de las Spice Girls que la recepción de Spice World, su falso documental, que recaudó más de 70 millones de dólares en todo el mundo, pero fue vapuleado por la crítica.

Lo que ha quedado claro en las décadas desde el estreno del filme es que estas cinco mujeres en particular no podían ser duplicadas. Aunque los grupos femeninos han sido durante mucho tiempo una parte célebre de la música pop, Posh, Scary, Baby, Sporty y Ginger ofrecieron una combinación de autoexpresión y ambición que inspiró a generaciones.

Artistas contemporáneos como Sam Smith, Little Mix y HAIM han sido efusivos en sus elogios a las Spice Girls.

"Recuerdo que escuché 'Wannabe' en la radio y me enamoré de inmediato", dijo la cantante Rita Ora en un correo electrónico. "Ver a mujeres que empoderaban a otras mujeres, y que estaban haciendo (su trabajo) tan bien como los chicos, o mejor, fue increíblemente inspirador".

Adele también es una superfan declarada de las Spice Girls. Cuando el grupo anunció su gira de reencuentro en 2019, compartió en Instagram una foto de ella misma cuando era joven, con la pared detrás de ella llena de pósters y fotos del grupo.

En su apogeo, las Spice Girls fueron una sensación mundial, y siguen siendo, hasta la fecha, la banda femenina más exitosa de todos los tiempos: Su primer sencillo, "Wannabe", lanzado en 1996, fue un éxito número 1 en 37 países, y su álbum debut, Spice, sigue siendo uno de los más vendidos de un girl-group. Incluso las propias Girls no han terminado de asimilar lo mucho que su breve paso por la cúspide de la música pop impactó a una generación de fans y a otros artistas.

"En esa época, en los 90, probablemente estábamos demasiado ocupadas, jóvenes y exhaustas para darnos cuenta de lo que pasaba", dijo Chisolm en una entrevista reciente.