Cautivan Los Tigres del Norte al Zócalo de la CDMX

Ciudad de México.- Los Tigres del Norte cautivaron al Zócalo de la Ciudad de México el jueves por la noche en su concierto masivo por del Grito de Independencia mexicana. La agrupación de música norteña volvió a la principal plaza de México, donde ya se había presentado en concierto en 1999. En esta ocasión, fue la banda elegida para musicalizar el grito, como se conoce a la celebración oficial de la víspera del Día de Independencia, tras dos años sin los tradicionales festejos multitudinarios a causa de la pandemia del coronavirus. Más de 140 mil personas asistieron al espectáculo, según la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. La gente comenzó a llegar a la plaza en la tarde a pesar de que el concierto no empezó hasta unos minutos antes de las 21:00 horas, cuando sonó su éxito "Jefe de jefes". Había familias con niños y bebés, ancianos, jóvenes y bastantes extranjeros, algunos con banderas de países como Nicaragua o Guatemala. La contadora Daniela Ramos, de 26 años, y el empleado de e-comerce Holman Pabón, de 34, venían desde Bogotá en su primer viaje a México. Ramos no eran muy fan de Los Tigres, pero Pabón sí y los dos sentían confianza en un evento multitudinario e incluso se sentían raros usando cubrebocas, algo que todavía es obligatorio en ciertos edificios y actividades en México. "No sabíamos que había esto", dijo Pabón. "Todo mundo nos empezó a decir que el grito y el grito, ¿qué es el grito? Venimos a ver". El ambiente era festivo y ni la lluvia que empapó la espera amilanó al público. Sebastián García, estudiante de ingeniería mecatrónica, estaba "emocionado" por volver al Zócalo "después de dos años, un evento así de masivo", y por ver por primera vez a Los Tigres Poco antes de que arrancara el concierto, las pantallas gigantes proyectaron un video de Los Tigres en el que decían que estaban orgullosos de presentarse en el Zócalo. Tras esto, aparecieron sobre el escenario con trajes con bordados de lentejuelas que asemejaban fuegos pirotécnicos, o cuetes. "Muchísimas gracias en esta noche inolvidable para unos servidores", dijo al público el acordeonista y vocalista Jorge Hernández. "Esperamos que esta noche la pasen súper bonito porque vamos a cantarles sus canciones". En la primera mitad del concierto, la banda interpretó sin apenas descanso clásicos como "Mi buena suerte", "Pedro y Pablo", "Contrabando y traición", "La reina del sur" y "La jaula de oro". También tuvieron una sección con mariachi en la que cantaron temas de su álbum de 2020 "Y su palabra es la ley - Homenaje a Vicente Fernández" acompañados por el Mariachi Águilas de México y el ballet folclórico Esta es Mi Tierra, al tiempo que se proyectaban imágenes en blanco y negro del grupo sonriendo junto a Fernández. A Fernández, quien falleció en diciembre de 2021, también le dedicaron su canción original "Un consentido de Dios". "Queremos decirles que todos los aplausos de esta noche van directamente a él, al cielo", dijo Hernández. El concierto se detuvo poco antes de las 23:00 horas para dar paso al grito del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tras el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, Los Tigres regresaron al escenario. Los músicos le dedicaron entonces un par de canciones a López Obrador — "Somos más americanos" y "América" — que el mandatario, acompañado de su esposa, vio desde el balcón presidencial del Palacio de Nacional, el lugar desde donde se suele dar el grito, una interpretación libre del exhorto con el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició la rebelión que llevó a la independencia. En la segunda mitad del concierto, Los Tigres interpretaron su clásico "La puerta negra". La presentación terminó poco después de la medianoche, mientras la gente pedía más música de la agrupación, fundada en 1968 y galardonada con el Grammy y el Latin Grammy, que completan Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara. "Gracias por asistir hoy a esta noche tan importante para todos nosotros los mexicanos, y ¡Arriba México!", dijo Eduardo Hernández.