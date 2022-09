Fallece el cantante de R&B Jesse Powell a los 51 años

Ciudad de México— El cantante de R&B Jesse Powell falleció a los 51 años en su casa de Los Ángeles, informó su familia a través de redes sociales.

"Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado hijo, hermano y tío Jesse Powell. La familia pide privacidad en este momento mientras lloramos esta tremenda pérdida y celebramos su legado eterno", escribió Tamara Powell, hermana del cantante.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte.

Nacido el 12 de septiembre de 1971 en Gary, Indiana, Jesse Powell es reconocido por su canción de 1998, "You", la cual alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard R&B.

"Jesse amaba la música y especialmente amaba a sus fans que lo apoyaron a lo largo de su carrera. Queremos que todos ustedes sepan que significaban el mundo para él", agregó Tamara en la publicación.

De acuerdo a New York Post, Powell lanzó cuatro discos entre 1996 y 2003. Su segundo álbum Bout It fue certificado como oro por la Recording Industry Association of America.