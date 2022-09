Pelea Hugh Jackman por papel para la película 'The Son'

Toronto.- Cualquiera pensaría que a Hugh Jackman le llueven propuestas de trabajo y que ya tiene garantizado todo papel que desea, pero nada más alejado de la realidad.

Para darle vida al personaje principal de The Son (El Hijo), la segunda parte de la trilogía de Florian Zeller que inició con El Padre, el actor tuvo que levantar la mano.

PUBLICIDAD

"Claro que tengo oportunidades, y muchos ofrecimientos, pero no siempre sucede que me dan el papel que yo quiero o hago todo lo que quisiera. Y con esta película fue al revés.

"Florian es demasiado humilde para hablar de sus otras opciones. Yo cuando vi El Padre quedé fascinado por la historia y las interpretaciones, y luego me enteré que había planes de hacer una película basada en la obra de teatro.

"No tenía ni idea que había una obra de teatro y pude conseguir el argumento completo. Lo leí, quedé fascinado y me pregunté ¿para qué? Mi subconsciente me dijo que quería el papel. Conseguí con dos amigos el correo electrónico de Florian y le mandé un correo diciéndole que me apuntaba si aún no se decidía por el actor principal", contó Jackman en entrevista.

The Son recibió criticas encontradas tras sus funciones a crítica y público en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), luego de la expectativa que causó debido a que su antecesora obtuvo el Óscar y el BAFTA para Zeller como Mejor Guion Adaptado, además de la estatuilla para Anthony Hopkins como Mejor Actor.

"Fue muy curioso porque, tras el correo, Florian quiso que nos viéramos. Fue una reunión muy agradable. No me dijo en ese momento que ya tenía el papel. Se esperó, ninguno de los dos quería parecer desesperado, pero sí nos queríamos el uno al otro", afirmó el actor de Wolverine.

En la historia que presentaron en Canadá, Peter (Jackman) vive la euforia del matrimonio que recién acaba de recibir a un bebé, con Beth (Vanessa Kirby) como su pareja. Pero su aparente tranquilidad se ve opacada por la llegada del primer hijo de él, Nicholas (Zen McGrath), a quien tuvo con su primera pareja, Kate (Laura Dern).

Como el adolescente sufre de depresión severa, lo cual manifiesta con llanto y aislamiento, a la pareja no le queda más que lidiar con él ya que su madre no tiene ni idea de cómo poner orden a su relación con él.

"Me parece importantísimo que se hable de la salud mental desde la perspectiva de un padre y cómo lo ve con su hijo. El tratamiento fue lo que me atrajo, estamos en una época en la que la salud mental debería ser primordial para todos".