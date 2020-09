Cantarán en la sala de tu casa

AP

Nueva York‒ El museo del Grammy lanzará su propio servicio de ‘streaming’ con actuaciones y entrevistas de músicos de primera línea, así como material del archivo el museo.

COLLECTION:live debutará el 17 de septiembre y la suscripción mensual costará 2.99 dólares (o 29.99 dólares anuales). Unos 40 programas estarán disponibles para el lanzamiento, incluyendo actuaciones y entrevistas ‒algunas viejas, otras nuevas‒ de Billie Eilish y su hermano y productor Finneas, Barbra Streisand, Selena Gomez, Herb Alpert y Jerry Moss, Alessia Cara, Burt Bacharach, Panic! at the Disco, the Avett Brothers, Ben Platt, Run the Jewels y hasta Quentin Tarantino.

Nueva programación se irá agregando semanalmente. El 24 de septiembre habrá contenido fresco de BTS, Tame Impala, Rufus Wainwright y The War and Treaty, entre otros.

“Es un honor ser parte de esta nueva serie y apoyar al Museo del Grammy, un lugar que tuvo tanto impacto en nosotros mientras crecíamos”, dijo Eilish, quien grabó una nueva entrevista para el lanzamiento de COLLECTION:live, en un comunicado para The Associated Press el jueves.

Eilish ganó cinco premios Grammy a principios de año, incluyendo a Álbum del Año por “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ‒que FINNEAS produjo, coescribió y dirigió‒. Eilish compartió cuatro de sus victorias con su hermano, quien recibió dos galardones adicionales y fue el máximo ganador de la noche.

“Sin el Museo del Grammy, no hubiéramos tenido la oportunidad de experimentar o aprender sobre tantos artistas importantes antes que nosotros”, dijo Finneas en un comunicado. “Sus programas proporcionan un acceso, entendimiento y educación únicos que consideramos enormemente fundamental en nuestras propias carreras y desarrollo musical. Estamos orgullosos de ser parte de esta serie”.

El Museo del Grammy es una organización sin ánimo de lucro a través de la Academia de la Grabación, que anualmente produce los premios Grammy. Antes de la pandemia del coronavirus, el museo grabó sus programas públicos en su Teatro Clive Davis en Los Angeles, pero desde marzo lo ha hecho de manera digital.

“COLLECTION:live representa otra fase del continuo éxito del Museo del Grammy entregando música y contenido relacionado al museo de una nueva manera accesible para nuestros miembros, estudiantes y amantes de la música”, dijo Michael Sticka, presidente del museo, en un comunicado.

“Crear una opción de ‘streaming’ para nuestra programación siempre fue parte de nuestro enfoque estratégico, pero el Covid-19 lo trajo al frente. Estamos deseosos de continuar ampliando esta plataforma, incluso después de que volvamos a abrir las puertas del museo físico”.

