Una vida tormentosa

Tomada de internet / Se sabe que el exgaribaldi padecía de diabetes y se le agudizó la depresión durante la cuarentena

Guadalajara‒ Falta de empleo, un turbulento divorcio, el aislamiento por la pandemia que le impidió volver a ver a su hijo de 8 años, fueron para Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, el detonaron, que según su hermana, Olga Ortiz Ramírez, lo orillaron al precipicio para terminar con su vida. “Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos tan sorprendidos”, compartió Ortiz Ramírez en Twiter. En una entrevista que realizó el pasado 23 de abril con Ventaneando, Ortiz comentó que estaba en uno de los peores momentos de su vida y que había empezado a vender cubrebocas y gel antibacterial ante la falta de trabajo. “Ha llorado, pataleado y ha hecho muchos corajes” por ciertas decisiones que tomó en el pasado, y que le hubieran gustado en su momento abordar de una forma distinta. “La verdad, la estoy pasando bastante duro”

Se va sin despedidas Autoridades de Jalisco confirmaron que Ortiz se quitó la vida en la finca con número 1674 de la calle Victoria, cerca del cruce con Toronto, al poniente de la ciudad de Guadalajara. El hallazgo fue a las 13:15 horas y los reportes detallaron que tenía por lo menos una hora de evolución cadavérica. Fue un familiar quien lo encontró con un cinturón en el cuello, colgado en el barrote de una escalera. En la información extraoficial se expone que no se encontró ninguna nota póstuma en el sitio del hallazgo.

Charro pop y ‘La Bugambilia’ De cirujano dentista Xavier Ortiz saltó a la fama en los 80 con Garibaldi; su actuación como La Bugambilia en la obra de teatro Aventurera, al lado de Carmen Salinas, le valió el reconocimiento del público.

Estuvo cerca de la muerte En 2011 tuvo un aparatoso accidente en su motocicleta, en la carretera Guadalajara-Colotlán. La gravedad del impacto lo tuvo en terapia intensiva. Esto lo hizo atravesar por dificultades financieras que logró solventar gracias al apoyo de algunos de sus compañeros del medio artístico.

Reconciliación con Charly Ortiz se mantuvo en disputa por los derechos del nombre de Garibaldi, con su compañero de agrupación Charly López. En abril de 2019, en un programa en vivo, discutieron y se reconciliaron tras sincerarse y admitir que en Garibaldi nadie cantaba.

El adiós de Paty

“Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo…”, escribió la actriz en Instagram, junto a una fotografía en donde Ortiz salía sonriendo. Lo siento muchísimo ¡Buen viaje de regreso a casa querido Xavi! Descansa en paz”. La pareja se separó en 2004 sin escándalos ni problemas y pidieron respeto a la prensa, para que no tocaran más el tema y les permitieran sanar. Fue su amigo y otro exintegrante de Garibaldi, el diputado Sergio Mayer, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz”. “Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD”, señaló Mayer.

Con información de Enrique Osorio /Agencia Reforma