Juarense lleva sus 'recuerdos' por Asia

El cortometraje tomó siete años en su manufactura, es la primera producción de Javier como director y muestra la vida de un pequeño que encuentra su pasión a través de la experiencia de su abuelo

Pese a que el juarense Javier Méndez se enfrentó a un sin número de retos y obstáculos durante la producción de su cortometraje animado ‘Hogar de mis recuerdos’, nunca se rindió. Por el contrario, se esforzó a lo largo de siete años con un sólo objetivo en mente: demostrarle al mundo entero la calidad y el talento del trabajo mexicano.

Hoy, el cineasta de 31 años figura como el único que representa a México en uno de los festivales de cine más importantes de todo Asia: el Short Shorts Film Festival & Asia, que celebrará su vigésimo primera edición del 16 al 27 de septiembre en Tokio, Japón.

“La verdad se siente bien padre. Esta muy padre todo esto porque ya se terminó el cortometraje y está empezando a darse a conocer en el mundo”, expresa Méndez vía telefónica a El Diario de Juárez y agrega que, aunque no se esperaba que las cosas sucedieran de forma virtual debido a la pandemia, se alegra de que “mucha gente lo pueda ver desde su casa”.

‘Hogar de mis recuerdos’ es la primera producción de Javier como director y muestra la vida de un pequeño que encuentra su pasión a través de la experiencia de su abuelo. La historia del cortometraje, está inspirada en los recuerdos de la infancia del cineasta, quien a sus ocho años acompañaba a su abuelo en su taller de carpintería.

“El motivo por el que no dejé el proyecto desde hace siete años es porque me gusta mucho la historia y creo que es algo que quería y hacia falta contar. Lo que siento ahorita de que la gente lo pueda ver es muy padre, porque son valores familiares universales (…) Lo que no debe de abandonarse nunca son los valores familiares”, plática.

En México el cortometraje tuvo su estreno el pasado mes de agosto en el Festival Internacional de Cine de Monterrey (FIC Monterrey). En este evento el proyecto recibió una mención honorífica del jurado y obtuvo la más alta calificación.

Dentro de la selección oficial del festival Short Shorts Film, ‘Hogar de mis recuerdos’ compite en la categoría de CG Animation y tendrá una presentación presencial el 20 de septiembre en Tokio.

Jamás se rindió

Javier Méndez, quien es egresado de la licenciatura en Animación y Arte Digital del Tecnológico de Monterrey, cuenta que ‘Hogar de mis recuerdos’ es un cortometraje que, aunque sólo dura seis minutos, fue muy difícil de realizar.

Lo más complicado fue conseguir apoyos para la producción, pues desde un inicio se buscó que fuese un corto de calidad internacional, capaz de competir con cualquier animación de otro país. Es también por esto que el proceso de realización duró siete años. Por ejemplo, la última escena de ‘Hogar de mis recuerdos’, tomó un año y medio.

“Esto es pasito a pasito, ahorita apenas hicimos un proyecto de seis minutos, que nos llevó siete años, entonces para ser un proyecto más grande puede ser que lleve mucho tiempo, pero ya aprendimos muchas cosas (…) Ojalá que haya una forma en la que podamos hacer más proyectos en un futuro”, explica.

En total cerca de 70 artistas y más de 200 personas apoyaron el proyecto económicamente a través de una campaña de CrowdFunding, un mecanismo colaborativo de financiación. Además, Javier consiguió una coproducción con el estudio de Huevocartoon, empresa para la que trabaja desde 2009.

Gracias al apoyo de la compañía, el cortometraje pudo contar con el equipo necesario para procesar todas las imágenes en una sola computadora. De no haber sido así, les hubiera tomado cuatro años el procesamiento.

Javier Méndez, quien radica desde 2017 en Querétaro, inició su carrera trabajando en largometrajes de animación mexicanos mientras estudiaba en el Tecnológico de Monterrey. Su primera experiencia profesional fue con Huevocartoon en la cinta ‘Un gallo con muchos huevos’ (2015), en las áreas de textura, iluminación y composición.

¿Quién es?

*Nombre completo: Javier Méndez Lafón

*Edad: 31 años

*Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, 23 de junio de 1989

*Estudió en: el colegio Teresiano la primaria y secundaria, y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey la preparatoria y licenciatura

‘Hogar de mis recuerdos’ de Javier Méndez Lafón (2020)

*Animación de ficción / 6 minutos

*Sinopsis: Un niño encuentra su pasión a través de la experiencia de su abuelo; todas esas enseñanzas cobran vida de una manera maravillosa.