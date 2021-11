Camilo, Tangana, Drexler y Guerra ganan Latin Grammy

Associated Press | Camilo Associated Press | Juan Luis Guerra Associated Press | Drexler Associated Press | Mon Laferte

Los Ángeles— Camilo llegó el jueves con 10 nominaciones al Latin Grammy y ganó tres premios antes de la ceremonia, en la llamada Premiere del evento, donde se reparten la mayoría de los trofeos. Ahora está por verse si también se alza con los premios principales a canción, grabación y álbum del año. El músico colombiano recibió el primer premio de la tarde, a mejor canción pop por "Vida de rico", que compartió con el coautor del tema Édgar Barrera. "Gracias a Dios porque la creatividad viene de él", dijo Camilo, quien también le agradeció a su esposa, Evaluna Montaner; sus padres y su suegro, Ricardo Montaner. "Esta canción es una exploración de quién soy, de mi raíz", añadió, invitando al público a autoexplorarse y estar orgullosos de sus orígenes. Trascendió a otros géneros y se alzó también con los gramófonos a la mejorfusión/interpretación urbana por "Tattoo (remix)", con Rauw Alejandro; y a la mejor canción tropical como coautor de "Dios así lo quiso" junto con David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner, quien la interpreta junto con Juan Luis Guerra. Montaner, al recibir el premio, destacó que "por el aguante de estos 40 y tantos años que llevo de carrera... esta tarde vengo a recibir mi primer Grammy". Otros multipremiados fueron el rapero español C. Tangana y el cantautor uruguayo Jorge Drexler, quienes compartieron el honor a la mejor canción de pop/rock por "Hong Kong" (interpretada por Tangana y Andrés Calamaro) con sus coautores Alizzz, Calamaro y Víctor Martínez; y el de mejor canción alternativa por "Nominao", que interpretan juntos y que escribieron también con Alizzz. En el escenario, junto a sus compañeros de fórmula, Tangana les llamó "cuatro maestros que me han enseñado mucho" y les agradeció a ellos y a la academia. Su álbum "El madrileño" también le mereció a su equipo de ingenieros el Latin Grammy a la mejor ingeniería de grabación. Juan Luis Guerra obtuvo el premio al mejor arreglo por "Ojalá que llueva café (versión privé)" y su concierto en la playa "Entre mar y palmeras", dirigido por su hijo Jean Gabriel Guerra, ganó mejor video musical versión larga. Ya en la ceremonia televisada, recibió el primer galardón de la noche, a mejor álbum pop vocal tradicional por "Privé", y se lo dedicó a su país, República Dominicana. Mon Laferte, nominada a cuatro galardones, se llevó el premio al mejor álbum cantautor por "Seis" ataviada en un traje de dos piezas con un enorme agujero en el torso por el que asomaba su barriga de embarazada. "Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres", dijo saludando a su colega Rozalén, quien también competía en el rubro. Este año, destacó, sería "mejor álbum cantautora". Gloria Estefan inauguró el espectáculo con un número lleno de color y alegría en el que, acompañada por Anitta, Carlinhos Brown, Laércio da Costa, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres, interpretó un medley de su éxito "Abriendo puertas", "Cuando hay amor" y el clásico en portugués "Magdalenha". La superestrella cubana-estadounidense, quien momento antes ganó el premio al mejor álbum tropical contemporáneo por "Brazil 305", estuvo rodeada de bailarines en trajes típicos del país suramericano con enormes tocados de plumas. Camilo, cantautor de éxitos como "Tutu" y "Favorito" que apenas el año pasado ganó su primer Latin Grammy, compite en las categorías de canción y grabación del año por "Vida de rico" y álbum del año por "Mis manos". Por grabación del año también figura con "Amén", una colaboración con su esposa Evaluna Montaner, su suegro Ricardo Montaner y sus cuñados Mau y Ricky. Y por canción del año, que premia a los compositores, aparece como coautor de "Dios así lo quiso". En su 22da edición, los Latin Grammy volvieron a Las Vegas con el tema "Redescubriendo la vida a través de la música" tras haberse realizado en Miami sin público y sin premios especiales el año pasado debido a la pandemia. El homenaje a Rubén Blades como Persona del Año y el regreso de Christina Aguilera al evento luego de dos décadas están entre las actuaciones más esperadas. Entre otros ganadores, Bad Bunny y Marco Daniel Borrero se llevaron el premio a la mejor canción de rap/hip hop por "Booker T" y Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel mejor canción urbana por "Patria y vida". En la categoría de rock, Vicentico se llevó los honores a mejor álbum de rock por "El pozo brillante", y mejor canción de rock por "Ahora 1". Juanes, en tanto, ganó mejor álbum de pop/rock por "Origen". Guerra es el segundo más nominado esta edición con seis menciones, seguido por C. Tangana con cinco. Bad Bunny tiene cuatro candidaturas, al igual que Paula Arenas, Mon Laferte y el debutante Bizarrap, que se perfila como favorito para el codiciado gramófono al mejor nuevo artista. Un grupo ecléctico de 11 cantantes y compositores compite por ese galardón con el músico argentino. Ellos son: Giulia Be, María Becerra, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marcos Mares y Jualiana Velásquez. Aguilera, ganadora de un Latin Grammy y cinco premios, subirá al escenario con Becky G y las nominadas Nicki Nicole y Nathy Peluso para interpretar su colaboración "Pa mis muchachas". Juanes interpretará un arreglo especial del clásico de Juan Gabriel "No tengo dinero" junto a Rubén Albarrán y Meme del Real de Café Tacvba. Tangana, en tanto, se unirá a Antonio Carmona, Diego del Morao, Jorge Drexler, Israel Fernández, La Húngara, Natalia Lafourcade y Omar Apollo para una actuación que promete ser memorable. Entre otros números musicales, Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel presentarán una versión acústica de "Patria y vida", que también está nominada a canción del año. Y Mon Laferte y Gloria Trevi interpretarán un popurrí que incluye "La mujer", nominada a mejor canción pop, junto a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y un mariachi. La ceremonia es conducida por Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez y se transmite en vivo por Univision. También subirán al escenario Alejandro Fernández, Bad Bunny, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Calibre 50, Camilo, Danna Paola, DJ Nelson, Grupo Firme, Jay Wheeler, Juan Luis Guerra, Julio Reyes Copello, Maná, Myke Towers, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paula Arenas y Sergio George.