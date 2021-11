Galería: Tonos pastel y mucho amor en la alfombra de los Latin Grammy

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Pressa Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Los Ángeles— El ánimo era alto en la primera alfombra roja de los Latin Grammy en dos años, luego que la de 2020 fue interrumpida por la pandemia de coronavirus. Como reflejo del espíritu renovado abundaron las tonalidades pastel, las asimetrías y el brillo. El rosado destacó en el traje de Sofía Reyes, quien arribó con un vestido metálico, al igual que en el vestido de volantes de tul de Roselyn Sánchez, una de las anfitrionas de la noche junto con Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras, y el delicado vestido de la actriz Sofía Carson, quien es la primera embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy, combinado con una pequeña capa de plumas sobre los brazos. Por su parte, el lila se pudo ver en el vestido electro-gótico de María Becerra y en el saco de terciopelo de Diego Torres. Pero si alguien acaparó miradas en ese color fue Mon Laferte, quien lució orgullosa su pancita de embarazo con un traje sastre con aires de "zoot suit", cuyas solapas se prolongaban alrededor de una gran abertura ovalada en el vientre. Otro color predominante fue el azul, en tonos que iban del pastel al eléctrico, que lucieron Paloma Mami, Marco Mares, Rivera y Nathy Peluso, esta última en un gorro de piel falsa que contrastaba con su sobrio vestido de terciopelo negro. Natalia Lafourcade fue toda brillo con un traje platino de lentejuelas con adornos florales y largos flecos, combinado con unas botas hueso. De imperdible negro llegó Christina Aguilera, cuyo vestido entallado estaba rematado con unas mangas abombadas de charol y contrastaba con su cabello teñido de rojo cobrizo. Juanes, que año con año se ha ido atreviendo más con sus estilos, lució un delicado traje satinado gris con destellos azules y violeta. También hubo quien se atrevió con tocados como María Toledo, quien remató su traje de falda y pantalón negro con una guirnalda floral; y elementos en 3D como AleMor, quien lució una gran mariposa dorada como peto. Juliana Velásquez, en tanto, combinó su vestido esmeralda con guantes de terciopelo que al unirse formaban la frase "Hallar para sanar" en letra cursiva. El amor se hizo presente con parejas acarameladas. Gloria Estefan, con un vestido negro de mangas largas con bordados florales escarlata, y su esposo Emilio se dieron besos cariñosos, al igual que el presentador de "Despierta América" Luis Sandoval y su esposo Renato Pérez.