Grandes estrellas regresan a Las Vegas para los Latin Grammy

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Camilo llega el jueves a los Latin Grammy como el principal contendiente con 10 nominaciones. Ahora está por verse si se lleva los tres principales premios de la noche. El cantautor de éxitos como “Tutu” y “Favorito”, que apenas el año pasado ganó su primer Latin Grammy, compite en categorías que incluyen canción y grabación del año por “Vida de rico” y álbum del año por “Mis manos”. Por grabación del año también figura con “Amén”, una colaboración con su esposa Evaluna Montaner, su suegro Ricardo Montaner y sus cuñados Mau y Ricky. Por canción del año, que premia a los compositores, aparece como coautor de “Dios así lo quiso”, interpretada por Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. “Vida de rico” está además nominada a mejor canción pop y “Mis manos” a mejor álbum pop. Y Camilo, que en su segundo álbum se atrevió a experimentar con ritmos como la bachata, el calipso, la cumbia y el perreo, trascendió a otros géneros musicales con nominaciones a mejor fusión/interpretación urbana por “Tattoo (Remix)” junto a Rauw Alejandro, mejor canción tropical como coautor de “Dios así lo quiso”, y mejor canción regional por “Tuyo y mío”, que interpreta con el dúo de música norteña Los Dos Carnales. En su 22da edición, los Latin Grammy vuelven a Las Vegas con el tema “Redescubriendo la vida a través de la música” tras haberse realizado en Miami sin público y sin premios especiales el año pasado debido a la pandemia. El homenaje a Rubén Blades como Persona del Año y el regreso de Christina Aguilera al evento luego de dos décadas están entre las actuaciones más esperadas. El maestro dominicano Juan Luis Guerra es el segundo más nominado esta edición con seis menciones, seguido por el rapero español C. Tangana, que tiene cinco. Bad Bunny tiene cuatro candidaturas, al igual que Paula Arenas, Mon Laferte y el debutante Bizarrap, que se perfila como favorito para el codiciado gramófono al mejor nuevo artista. Un grupo ecléctico de 11 cantantes y compositores compite por ese galardón con el músico argentino, que también está postulado a productor del año. Ellos son: Giulia Be, María Becerra, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marcos Mares y Jualiana Velásquez. Gloria Estefan inaugurará el espectáculo con un popurrí de tres canciones, incluido su éxito de 1995 “Abriendo puertas”, junto a Anitta, Carlinhos Brown, Laércio da Costa, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres. Aguilera, ganadora de un Latin Grammy y cinco premios, subirá al escenario con Becky G y las nominadas Nicki Nicole y Nathy Peluso para interpretar su colaboración “Pa mis muchachas”. El multilaureado Juanes interpretará un arreglo especial del clásico de Juan Gabriel “No tengo dinero” junto a Rubén Albarrán y Meme del Real de Café Tacvba. Tangana, en tanto, se unirá a Antonio Carmona, Diego del Morao, Jorge Drexler, Israel Fernández, La Húngara, Natalia Lafourcade y Omar Apollo para una actuación que promete ser memorable. Entre otros números musicales, Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel presentarán una versión acústica de “Patria y vida”, que está nominada a canción del año y mejor canción urbana. Y Mon Laferte y Gloria Trevi interpretarán un popurrí que incluye “La mujer”, nominada a mejor canción pop, junto a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y un mariachi. La ceremonia será conducida por Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez y se transmitirá en vivo por Univision a partir de las 8 p.m. de Miami (0100 GMT) poco después de la llamada “Premiere del Latin Grammy”, un evento emitido en línea en el que se entregan la mayoría de los galardones. También subirán al escenario Alejandro Fernández, Bad Bunny, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Calibre 50, Camilo, Danna Paola, DJ Nelson, Grupo Firme, Jay Wheeler, Juan Luis Guerra, Julio Reyes Copello, Maná, Myke Towers, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paula Arenas y Sergio George.