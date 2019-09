Camilo Sesto, Napoleón y Juan Gabriel, los grandes compositores de José José

Ciudad de México— A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el cantante José José sedujo con su estilo inconfundible a tres grandes cantautores: Camilo Sesto, Juan Gabriel y José María Napoleón, de quienes interpretó Si me dejas ahora, Lo pasado, pasado y Lo que no fue no será, respectivamente.

En 1979, el llamado “Príncipe de la Canción” lanzó al mercado el álbum Si me dejas ahora, del que, entre otros éxitos, se desprendió un corte promocional con el que Sesto y José José hicieron su primera mancuerna musical de gran impacto.

Un año antes, el cantautor español había logrado importantes hits radiales y comerciales, entre ellos Vivir así es morir de amor y El amor de mi vida, mientras que con su álbum Horas de amor, de 1979, colocó en la radio cortes como La culpa ha sido mía y Has nacido libre.

En gran medida el impacto como autor de Si me dejas ahora se vio reflejado en el disco Amaneciendo, de 1980, y con el que Camilo Sesto logró colocar con altos índices de popularidad las canciones Perdóname, Dónde estés con quien estés y Vivir sin ti.

La dupla José José y Camilo Sesto se repitió en 1980, cuando en el disco Amor amor, el entonces esposo de Ana Elena (Anel) Noreña incluyó Insaciable amante, escrita por el artista hispano, quien como autor firmó con su nombre real: Camilo Blanes.

Juan Gabriel, a su vez, le dio a José José el corte Lo pasado, pasado, el cual no solo estuvo incluido en la placa discográfica lanzada en 1979, sino que dio nombre al álbum. Dicho tema se ha vuelto un clásico en la carrera de “El Príncipe de la Canción”.

Cuando lanzaron Lo pasado, pasado, Juan Gabriel ya era un cantautor consagrado por canciones en su propia voz como Siempre en mi mente, Juro que nunca volveré, Buenos días señor sol, En esta primavera y La muerte del palomo, entre otros.

Incluso había logrado prestigio porque para esos años había traído de regreso a México a la intérprete española Rocío Dúrcal, quien tenía éxitos como Tarde y Fue un placer conocerte, entre muchos más.

Para el disco Amor, amor, José José recibió de José María Napoleón la canción Lo que no fue no será, otro clásico en la discografía del cantante. En esos momentos el cantautor nacido en Aguascalientes ya tenía un historial de éxitos inigualable: Celos, Ella se llamaba Martha, Treinta años, Eres, Sin tu amor, Recuerdo apagado, Leña verde y Después de tanto, entre otros.

Napoleón también había participado en el Festival de la Organización de Televisión Iberoamericana (OTI) en 1976 con el tema Vive, sin que llegara a la final de la fase nacional; sin embargo, al año siguiente triunfó con Hombre.

José José volvió a cantar otro tema de Napoleón titulado ¿Y para qué?, incluido en el álbum Mi vida, editado en 1982.

Ambas figuras ya habían probado las mieles del éxito cuando en ese mismo año,José José grabó dos grandes temas de Napoleón: Mientras llueve y Soy tu primera vez, los cuales forman parte del disco Si me dejas ahora.

José Rómulo Sosa Ortiz, verdadero nombre del por siempre “Príncipe de la canción”, falleció este 28 de septiembre a los 71 años en Miami, Florida (Estados Unidos) por complicaciones de salud, derivadas del cáncer de páncreas que padecía.

Al también actor, protagonista de las películas Gavilán o paloma y Perdóname todo, le sobreviven sus hijos José Joel y Marysol Sosa, ambos cantantes que procreó con Anel, así como Sara Sosa Salazar, que tuvo con Sara Salazar, cubana con quien se casó en 1995.