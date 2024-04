Busca Jacques Audiard la Palma de Oro con 'Emilia Perez'

Ciudad de México.- Ganador de la Palma de Oro en 2015, el aclamado cineasta francés Jacques Audiard "transportó" México hasta París para su nueva película, que buscará repetir galardón en Cannes: la comedia musical Emilia Perez, una inusual mirada al tan manido acercamiento fílmico al narcotráfico.

Parte de la Selección Oficial de la edición del festival galo, que transcurrirá del 14 al 25 de mayo, la coproducción francomexicana sigue a un jefe del narco (la actriz trans Karla Sofía Gascón) que, para huir de la justicia y, de paso, abrazar la persona que siempre quiso ser, transiciona en mujer.

A pesar del marco del crimen organizado, la historia será halagüeña para el País, prometió Gascón, protagonista del filme, junto con las superestrellas Selena Gomez y Zoe Saldaña hablando en español.

"Lo que sucede en la película, os daréis cuenta, en muchas cosas va a ser un halago (para México). Hay muchas cosas que pasan, muy bonitas", adelantó la española, en una entrevista.

"Creo que habla de la superación, de cómo todos tenemos esa oportunidad de cambiar a mejor, de crecer y convertirnos en mejores personas y ayudar a nuestro prójimo. Hasta ahí puedo llegar, pero la gente va a alucinar".

Originalmente, el plan del realizador de Un Profeta (Un Prophète) y Metal y Hueso (De Rouille et d'Os) era filmar el largometraje, escrito en solitario por él, en locaciones mexicanas, pero prefirió tener más control en un estudio parisino.

"Yo pensé: 'uy, a la loquera que es esta película le vas a añadir más loquera'. Meter México en un estudio en París, ¡estás mal de la cabeza! ¡Y el cab... lo ha hecho! Trajo en barco contenedores de cosas de México.

"Cuando entré al set a filmar mi primera escena, ¡vi un tianguis mexicano en una calle del norte de París! Dije: 'Esto está muy cab...'. ¡Hasta las banquetas!".

De Saldaña se conoce que encarnará a Rita, una abogada que ayuda al poderoso jefe criminal a desaparecer del mapa tras su transición, mientras que el papel de Gomez se ha mantenido en secreto.

La protagonista alabó la sencillez y el esfuerzo de ambas estrellas, acostumbradas al glamour de Hollywood, para participar en un proyecto autoral tan exigente como único, lleno de baile y canto.

"Una (Saldaña) viene de ser la actriz más taquillera del mundo y la otra (Gomez) es la que más millones de seguidores tiene en redes sociales. Son unas niñas muy talentosas, cada una en sus cosas.

"Me sorprendió que Zoe, antes, era bailarina, así que Jacques supo aprovecharlo muy bien. Y Selena, pues es otro rollo, no puedo contar".

Audiard no había hecho ni una comedia ni un musical y para su bautizo se rodeó de pesos pesados: la música original es de la cantautora Camille y el compositor Clement Ducol, y las coreografías, de Damien Jalet, quien ha trabajado con Madonna.

En cuanto al diseño del vestuario, proviene de Anthony Vaccarello, el diseñador y director creativo de la firma de moda Yves Saint Laurent.

Alulcinante

Emilia Perez es el proyecto de mayor perfil hasta el momento en la carrera de Gascón, de 52 años, quien antes de transicionar apareció en la cinta mexicana Nosotros Los Nobles (2013), y después, en la serie Rebelde (2022).

"Mi mente no quiere pensar en Cannes, pero vamos a competir con el creador de El Padrino (Francis Ford Coppola, quien lleva Megalópolis), con el guionista de Toro Salvaje (Paul Schrader, por Oh, Canada). Yo estaré compitiendo con Emma Stone (de Kind of Kindness). ¡Estoy alucinando un poco!"

Además de por el valor artístico del filme, Gascón está convencida de que Emilia Perez "se va a convertir en una obra de culto" debido a cómo abraza el tema de la identidad y el ser, a pesar de lo que el mundo diga, quien quieres ser.

"Si algo quiero que ocurra con mi personaje o mi trabajo, en esta ocasión es dejar una parte positiva a la sociedad. Las personas trans son normales, igual que todos los demás, con virtudes y defectos. Ser trans no te quita lo pen... ni lo inteligente. Las personas que eligen cambiar su vida no tienen que estar relegadas".