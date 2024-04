Lo que se espera del nuevo álbum de Taylor Swift

Nueva York, Estados Unidos.- Taylor Swift estrena The Tortured Poets Department, su undécimo disco de estudio, con el que promete volver a sacudir el universo pop.

El lanzamiento fue anunciado en febrero, durante la ceremonia de los Grammy en la que Swift conquistó por cuarta vez el premio de Álbum del año. Y con este nuevo álbum, la cantante de 34 años, que inició su carrera en el country, apuesta a conquistar un quinto premio a disco del año.

Desde que reveló que el disco saldría el 19 de abril, su legión de fans ha trabajado sin cesar intentando adivinar el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas.

La teoría dominante es que The Tortured Poets Department (Departamento de los Poetas Torturados, en traducción al español) se centra en su ex, el actor británico Joe Alwyn, con quien se relacionó desde 2016 hasta el año pasado. Alwyn y su colega Paul Mescal revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado The Tortured Man Club (El Club del Hombre Torturado), en el que también participaba el actor Andrew Scott.

Los swifties creen que el título del nuevo disco alude a este círculo.

"Todo vale en el amor y en la poesía...", decía la primera publicación que Swift hizo en Instagram promocionando el álbum.

Entre los títulos de las canciones -que ya fueron revelados- figuran "Down Bad", "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" y "The Smallest Man Who Ever Lived." Post Malone y Florence + The Machine ya están confirmados entre las participaciones.

Letras sobre sus exparejas

Swift ya ha usado la fórmula ganadora de componer canciones inspiradas en sus ex novios, incluidos John Mayer y Jake Gyllenhaal.

Su actual pareja, el jugador de futbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo disco. "He oído una parte, sí, y es increíble", dijo Kelce a la prensa en febrero.

"No puedo esperar para que finalmente salga y ella sacuda al mundo", agregó. Y no es que Swift no haya sacudido a la industria pop ya en el último año. Según varias estimaciones, su gira mundial The Eras Tour va camino a convertirse en la más taquillera de la historia de la música, con más de mil millones de dólares recaudados.

Con un patrimonio neto estimado en mil 100 millones de dólares, Swift también se convirtió en la primera artista en superar el umbral de las diez cifras con ingresos únicamente procedentes de su música.

Después de Beyoncé y antes de Billie Eilish

Nacida en Pensilvania en diciembre de 1989, Taylor Swift empezó a escribir canciones profesionalmente en su adolescencia, en la escena country.

Tras una disputa pública con su sello Big Machine, y cuando ya había migrado para el género pop, tomó la decisión de regrabar por completo sus primeros seis discos, para recuperar los derechos sobre el material.

La jugada valió la pena, ya que deleitó a sus fans antiguos, le granjeó muchos nuevos y la ayudó a ganar más respeto en la industria. Se espera que con The Tortured Poets Department vuelva a dar de qué hablar, aunque deberá enfrentar la competencia de figuras como Beyoncé y Billie Eilish en la próxima temporada de premios.

Beyoncé volvió a mover las estructuras con su lanzamiento a fines de marzo de Cowboy Carter, su álbum de inspiración country.

Las semanas que separan ambos lanzamientos les dan la oportunidad a las dos estrellas de saborear el éxito en las listas.

Eilish, joven artista multipremiada, lanzará su tercer disco, Hit Me Hard and Soft, el 17 de mayo. Pese a la aparente competencia, estas tres exitosas figuras del pop han dejado claro que lo único que les importa es hacer música.

Componer para el nuevo álbum "me hizo recordar por qué escribir canciones es algo que me mueve en la vida", le dijo Swift a sus fans en un concierto reciente.

"Nunca tuve un álbum en el que precisara tanto escribir canciones como en este", afirmó.