Protagoniza Melissa Barrera filme vampírico 'Abigail'

Ciudad de México.- Expertos en su propia especialidad profesional, pero ignorantes en cómo perpetrar un secuestro, un grupo de aspirantes a delincuentes irrumpe la tranquilidad de una gran mansión para raptar a la delicada y dulce bailarina de ballet Abigail, y nada resulta como lo imaginaban.

Joey (Melissa Barrera), Frank (Dan Stevens), Sammy (Kathryn Newton), Rickles (William Catlett), Peter (Kevin Durand) y Dean (Angus Cloud) fueron reclutados por Lambert (Giancarlo Esposito) para que retengan a la heredera de un emporio hasta que su padre pague el cuantioso rescate.

La película, que llega hoy a cines mexicanos, está hilvanada con momentos de terror y suspenso, pero también drama y comedia, gracias a la visión de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, también responsables de algunas de las entregas de la saga de Scream.

"Matt y Tyler crearon esta mescolanza, yo tampoco sabía que la película iba a estar tan chistosa. A mí me sorprendió cuando la vi por primera vez.

"Yo veía que mis compañeros estaban grabando cosas chistosas y me imaginé que en edición iba a ser seria, pero no, tiene muy buen balance. Matt y Tyler lo hicieron a la perfección", consideró Melissa Barrera (Scream 5 y Scream 6) en enlace virtual.

En la historia escrita por Stephen Shields y Guy Busick los malhechores cumplen con plagiar a la niña (Alisha Weir) quien totalmente inofensiva y la llevan a una extraña mansión casi en ruinas, donde deben aguantar dos días para cobrar la recompensa.

Abigail, llorona y un poco berrinchuda, exhibe su malhumor y su capacidad de manipulación al hablar con Joey, y la contagia de dudas cuando le da algunos datos de sus "compañeros".

La aparentemente delicada niña es en realidad una vampira obsesionada con venganzas y juegos macabros, que igual genera miedo y muchas situaciones de risa.

El juego del largometraje es que los captores se convierten en presas del monstruo, y la incógnita es determinar quién podrá sobrevivir a sus ataques, porque están encerrados y probablemente no haya recompensa.

"Crecí obsesionada con los vampiros, con los monstruos en general. Me encanta esta idea de criaturas que en algún momento, en alguna parte del mundo, algunas personas pensaron que eran reales, que existen.

"La posibilidad de pensar que existen nos encanta; la idea de la inmortalidad nos gusta también mucho. También se nos hacen súper sexies los vampiros, a mí se me hace 'hot' el concepto de un vampiro", opinó la actriz.

Del rodaje, que se llevó a cabo en Irlanda, Barrera destaca, entre otras cosas, el trabajo con Weir, quien festejó su cumpleaños número 14 con la producción en marcha y mostrándose siempre como profesional.

"Fue padrísimo conocerla, nos hicimos muy cercanas. Inconscientemente trato de establecer una relación para facilitar una naturalidad, y desde el principio la agarré como si fuera mi hermana, mi deber era protegerla y cuidarla", comentó la regiomontana de 33 años.

Dedicada a Angus

Abigail fue el último filme de Angus Cloud, la cual está dedicada al actor, quien falleció el pasado 31 de julio, a los 25 años de edad, por sobredosis accidental de drogas.

Melissa Barrera recordó que durante el rodaje, Cloud cumplió años y ella le obsequió una figura del actor Bela Lugosi, con componentes de Drácula, en un estuche similar al de un libro.

"Se lo di en su cumpleaños. Él no sabía que era un muñeco, porque lo tienes que abrir como un libro. Lo vio, y me dijo 'gracias' y seguimos rodando. Al final de día vino y me abrazó, porque como que no sabía que era el muñeco. Era un talentazo", contó sobre Cloud.