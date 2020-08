Así luce Dwayne Johnson como Black Adam; filtra primera imagen

Tomada de Internet Tomada de Internet

A tan solo horas del inicio de la DC Fandome, el evento virtual en el que Warner presentará las novedades de sus producciones basadas en los personajes de DC Cómics, Dwayne Johnson ha querido poner los dientes aún más largos a los fans publicando en sus redes sociales un breve teaser de la película que protagonizará, informó Europa Press.

“La jerarquía de poder en el UNIVERSO DC está a punto de cambiar. BLACK ADAM llega MAÑANA a #DCFanDome", escribe el actor en la publicación que acompaña al vídeo y en la que también ha querido mostrar sus "agradecimientos a Warner Bros. y los compañeros de DC por crear esta histórica oportunidad para que los fans puedan seguir absorbiendo nuestro UNIVERSO DC en toda su plenitud mientras seguimos mantenido a raya retos de la COVID". "El Hombre de Negro llegará para destrozarlos a todos", concluye desafiante.

La presentación de Black Adam será, junto a The Batman, The Suicide Squad o la película en solitario de The Flash, una de las grandes citas de la DC Fandome. La producción del filme dirigido por Jaume Collet-Serra iba a comenzar éste verano, pero se vio retrasada por la pandemia de coronavirus.

Por el momento no hay una fecha de inicio de rodaje, pero Black Adam, que además de con Dwayne Johnson contará con Noah Centineo como el poderoso Atom Smasher y que, se rumorea, también contará con personajes relacionados con la Sociedad de la Justicia de América como Cyclone o Hawkman, tiene su fecha de estreno prevista el 22 de diciembre de 2021.