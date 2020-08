Presenta sus Musas Diáfanas

/ El cantautor y músico de 45 años, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la música

El creador del género trova-rock Rubén Sosa –Rubens es oriundo de Ciudad Juárez Chihuahua y este sábado 22 de agosto llevará a cabo la presentación de su sexto material discográfico denominado “Musas Diáfanas”. La cita es en Foro Café en punto de las 21:00 horas, con cupo limitado a 40 personas.

“Estoy muy contento de poder presentar este disco y debido a la pandemia lo presentaré acústico donde me acompañara la clarinetista Camila Méndez quien tiene 14 años quien ha estado participando en varias orquestas aquí en Juárez. Este disco contiene canciones de rock he hecho una mezcla de trova y rock, pero por esto de la pandemia se modificó la presentación del disco que tendría porque originalmente, seria con un grupo de rock, vamos a tener cupo limitado, Foro Café hará algunas transmisiones en vivo, pero no todo, así que invitó a la gente que nos acompañé”, dijo el músico juarense en entrevista para El Diario.

El cantautor y músico de 45 años, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la música, desde muy temprana edad supo que la armonía seria parte de su vida, además ha incursionado en teatro, aseguró que sus ancestros le heredaron la pasión por el arte.

“Por parte de mi familia tengo el gusto por la música y por parte de un tío abuelo también quien era actor participó en varias películas de cine clásico, así que lo traigo en la sangre y comencé desde la primaria y secundaria comencé con mi gusto por la música y luego en la prepa comencé a pertenecer en rondallas y ser parte de agrupaciones de rock y seguí con mis estudios soy egresado del Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (ITCJ) soy Ingeniero Industrial y siempre he ido de la mano con la música, fue hasta el año 2014 que comencé mi carrera como solista hasta la fecha, y cada año saco un disco y “Musas Diáfanas” será el sexto dentro de mi trayectoria lo podrán descargar en todas las plataformas digitales y también en forma física lo tengo y los tendré a la venta este sábado en el evento”, expresó.

Rubén ha compartido escenario al lado de artistas como Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’, Mexicanto y la actriz Ofelia Medina, dentro de sus presentaciones en el estado grande, además participó en uno de los homenajes a Juan Gabriel, haciendo versiones trovarockeras de las canciones del divo de Juárez. Ha obtenido muy buena respuesta por parte del público con este género musical que él creó.

“Hice esta amalgama de géneros de trova y rock, la gente ha respondido muy bien, aquí lo importante es que las nuevas generaciones sepa de este proyecto e invitarlos a escuchar esta fusión”, explicó.

“Lo que quiero también de llevar a cabo esta presentación dar un mensaje a las nuevas generaciones que a través de la música se pueden salvar muchas cosas, en el pasado hemos estado inmersos todo el país en cuestiones de inseguridad a través del narcotráfico el cual involucraba a muchos jóvenes y niños que no tenían la oportunidad de nada y era la salida fácil y quiero a través de la invitación que le hice a Camila llevar ese mensaje de que atreves de la música se puede hacer otra vida totalmente diferente que se merecen los niños ser seres humanos sanos y productivos para la sociedad”, comentó.

¡Síguelo! en:

facebook.com/rubensosarubens007

QUE NO SE TE PASE

Presentación del disco: “Musas Diáfanas”.

Artista: Rubén Sosa –Rubens

Lugar: Foro Café

Hora: 21:00 horas,

Con cupo limitado a: 40 personas.

Costo de entrada: 100 pesos

Para mayor información visité: facebook.com/juarezforocafe