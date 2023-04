Asegura Karol G que Pablo Escobar ayudó a su familia

Karol G, de 32 años, compartió a la revista GQ que cuando era pequeña y su madre trabajaba como camarera en un hotel, conoció a Pablo Escobar y la ayudó económicamente.

La intérprete de "TUSA" comentó que el narcotraficante le dio a Martha Navarro, su mamá, una propina cuantiosa que ayudó a que su familia se levantara.

"Una noche en la que Escobar cenó en el restaurante en el que ella trabajaba, le dejó una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse", dijo.

A pesar del apoyo que le brindó Pablo Escobar a su familia, Karol G comentó que el narcotraficante le hizo mucho daño a su país, Colombia, y que esa época ya pasó.

"Me encanta, mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía veo que las personas hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño".

La cantante también criticó hace unos días a la revista, pues aseguró que editaron su rostro y cuerpo sin su autorización.

"Hoy se hizo pública la portada de mi revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y me siento muy feliz y cómoda con mi apariencia natural", escribió.