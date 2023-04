Van Anderson, Loach y Wenders por la Palma de Oro en Cannes

Ciudad de México.- Wes Anderson y Ken Loach, así como seis directoras, entre ellas la italiana Alice Rohrwacher, una cifra récord para el certamen, competirán por la Palma de Oro en la 76 edición del Festival de Cannes.

En total, 19 películas forman parte de la competencia al máximo galardón, una selección que "mezclará jóvenes cineastas con veteranos, para recordar que en materia de arte, no hay fecha de caducidad", declaró en rueda de prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

El estadounidense Wes Anderson, el británico Ken Loach y el alemán Wim Wenders, asiduos de Cannes, destacan en la lista, a la que se podría añadir en último minuto el estadounidense Martin Scorsese, que a sus 80 años presenta Killers of the flower Moon, con Leonardo di Caprio.

Esta película, que narra una serie de asesinatos de indígenas en los años 1920, fue anunciada hace dos semanas, pero aún podría formar parte de la selección.

"Hemos hecho la demanda al jurado", explicó Frémaux.

Entre las seleccionadas está Club Zero, de Jessica Hausner, en la que cuenta la historia de una maestra que acepta un trabajo en una escuela de élite y forma un fuerte vínculo con cinco estudiantes. The Zone of Interest, del británico Jonathan Glazer, adapta una novela del conocido autor inglés Martin Amis, que narra una historia ambientada en Auschwitz.

Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki, cuenta la relación entre una dependiente y trabajador de un taller de limpieza. Les filles d'Olfa, de Kaouther Ben Hania, presenta un filme "en el límite del ensayo", según el delegado.

Asteroid City, de Wes Anderson, traerá de nuevo una multitud de estrellas a la alfombra roja de Cannes. Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie y Tom Hanks, entre otros, protagonizan este filme, rodado en España, en el que padres y estudiantes se reúnen en una enigmática ciudad.

Anatomie d'une chute, de Justine Triet, cuenta la historia de una mujer acusada del asesinato de su marido. La alemana Sandra Hüller encarna a la protagonista. Monster, de Hirokazu Kore-eda, quien vuelve a rodar en su país natal tras grabar en Francia y en Corea ("Broker", en competición el año pasado). Esta vez relata la historia de unos niños en una escuela, donde estalla un incidente.

El sol del futuro, del italiano Nanni Morett,i vuelve a la Croisette; mientras La Chimera, de Alice Rohrwache, donde la directora italiana dirige a un Josh O'Connor casi irreconocible en el papel de un joven arqueólogo relacionado con un grupo de saqueadores en la Italia de los años 80.

About dry grasses, del turco Nuri Bilge Ceylan, narra la historia de un profesor que debe enfrentarse a acusaciones de acoso sexual; L'été dernier, de Catherine Breillat, quien vuelve con la historia de una madre de familia que vive una historia amorosa con su yerno. La passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hung, ambientada a finales del siglo 19, narra la relación entre Eugenie, una reputada cocinera, y Dodin, el gourmet para quien ha trabajado durante los últimos 20 años.

Rapito, de Marco Bellocchio, basada en la historia real de Edgardo Mortora, un niño judío de 6 años secuestrado y convertido a la fuerza al catolicismo por la Iglesia en el siglo 19; May/December, de Todd Haynestrae a Julianne Moore, que protagoniza junto a Natalie Portman un drama en torno a una pareja con una importante diferencia de edad, y Firebrand de Karim Ainouz esta vez presentará una película de época con Jude Law en el elenco.

The Old oak, de Ken Loach, vuelve a la competición oficial con un drama social y realista, muy a su estilo, ambientado en el noreste de Inglaterra, sobre el encuentro entre el propietario de un pub y una refugiada siria. Banel et Adama dela senegalesa Ramata-Toulaye S es sobre una joven pareja que se enfrenta a la desaprobación de su aldea.

Perfect days, del alemán Win Wenders, ganador de la Palma de Oro con Paris, Texas en 1984, vuelve con una película en tres dimensiones, ambientada en baños públicos en Japón.

Y Jeunesse, del documentalista chino Wang Bing, está doblemente presente en Cannes, con Jeunesse en liza por la Palma de Oro, y con Man in black en las Sesiones Especiales.

Más allá de la competencia

A cinco semanas del inicio del certamen (16 al 27 de mayo), están confirmados el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones (con un Harrison Ford octogenario), un corto western y gay de Pedro Almodóvar y Johnny Depp con peluca en una película sobre Luis XV.

Y del lado español, regresa Víctor Erice (82 años), para presentar Cerrar los ojos, con José Coronado y Ana Torrent, en Cannes Premières, creada recientemente dentro de la selección oficial del certamen pero sin competir por la Palma de Oro.

También serán objeto de sesiones especiales el surcoreano Kim Jee-woon, con Cobweb, o el brasileño Kleber Mendonca Filho, con Retratos fantasmas.

Cannes seleccionó a cinco mujeres realizadoras el año pasado. Para esta edición supera esa cifra con Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat y Ramata-Toulaye Sy.

Se espera que Pedro Almódovar también protagonice un debate con el público tras la presentación especial de su mediometraje, Strange way of life, una obra ambientada en el salvaje oeste y con transfondo gay y lo acompañarán los dos protagonistas de la cinta, Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal.

El mercado de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo, es el más importante del mundo, con más de 12 mil 500 acreditados y 4 mil proyecciones previstas en 33 lugares de la ciudad.