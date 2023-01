Arrasa 'Todo en Todas Partes...' con nominaciones al Oscar

Ciudad de México.- La cinta Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo se consolida como la más nominada a los Premios Oscar 2023 con 11 menciones, incluyendo la categoría de Mejor Película.

Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció las nominaciones a los Oscar, donde la película de Dan Kwan y Daniel Scheinert arrasó en las ternas.

La película recibió nominaciones para la actriz Michelle Yeoh y Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Sonido fueron algunas de las menciones para este filme.

La historia de esta cinta se trata de una historia de ciencia ficción sobre una mujer desesperada que intenta completar su declaración de impuestos.

Otras películas que compiten por el galardón al mejor filme son la comedia negra The Banshees of Inisherin, The Fabelmans, de Steven Spielberg, y Avatar: la forma del agua, de James Cameron, que se ha convertido en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Top Gun: Maverick y Elvis, dos de los mayores éxitos de taquilla de la temporada, también optan al premio, junto a Tár, Triangle of Sadness, Women Talking y Sin Novedad en el Frente.

Le siguen las películas Sin Novedad en el Frente con 9 nominaciones, la comedia irlandesa Los Espíritus de la Isla y la cinta biográfica Elvis con 8, y Los Fabelman de Steven Spielberg con 7 menciones.

Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Riz Ahmed y Allison Williams desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.

Los ganadores serán votados por los cerca de 10 mil actores, productores, directores y artesanos cinematográficos que componen la Academia.

La ceremonia de entrega de los Óscar se realizará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles, bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

Estas son las nominaciones en las categorías principales:

Mejor Película

Avatar: El Camino del Agua

Sin Novedad en el Frente

Los Espíritus de la Isla

Elvis

Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El Triángulo de la Tristeza

Ellas Hablan

Mejor Director

Martin McDonagh, Los Espíritus de la Isla

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Steven Spielberg, Los Fabelman

Todd Field, Tár

Ruben Ostlund, El Triángulo de la Tristeza

Mejor Actriz

Ana de Armas, Blonde

Cate Blanchett, Tár

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Mejor Actor

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Los Espíritus de la Isla

Brendan Fraser, La Ballena

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Por Siempre

Hong Chau, La Ballena

Kerry Condon, Los Espíritus de la Isla

Jamie Lee Curtis, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Stephanie Hsu, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Mejor Actor de Reparto

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, Los Fabelman

Brendan Gleeson, Los Espíritus de la Isla

Barry Keoghan, Los Espíritus de la Isla

Ke Huy Quan, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Mejor Película Extranjera

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor Guion Original

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Espíritus de la Isla

Los Fabelman

Tár

El Triángulo de la Tristeza

Mejor Banda Sonora

Volker Bertelmann, Sin Novedad en el Frente

Justin Hurwitz, Babylon

Carter Burwell, Los Espíritus de la Isla

Son Lux, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

John Williams, Los Fabelman

Mejor Película Animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell With Shoes On

El Gato Con Botas: El Último Deseo

The Sea Beast

Red