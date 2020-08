Anuncia Netflix serie live action de Resident Evil

Cortesía

Ciudad de México— A través de un tuit, Netflix anunció que una adaptación inspirada en la franquicia de videojuegos llamada Resident Evil está en camino hacia su plataforma de streaming.

Se trata de una serie Live Action, en la que Andrew Dabb, quien ha participado en la serie televisiva "Supernatural", será el showrunner, productor ejecutivo y escritor de la misma.

"Resident Evil es mi videojuego favorito de toda la vida", afirmó en un comunicado Andrew Dabb. "Estoy muy emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y llevar la primera serie de Resident Evil a todos los miembros de Netflix de todo el mundo".

El estudio a cargo de la producción será Constantin Film, el mismo que adaptó la franquicia de Capcom a la pantalla grande con las películas protagonizadas por Milla Jovovich.

Aunque no se han revelado muchos detalles, el sitio de prensa de Netflix da una pista de que la serie estará enfocada en la familia Wesker, cuyos integrantes toman papeles muy relevantes en los videojuegos.

La serie será desarrollada en dos nuevas líneas temporales.

En la primera veremos a las hermanas Jade y Billie Wesker, que a sus 14 años se mudan a New Raccoon City, una ciudad manufacturera que resulta ser más de lo que parece. Además, su padre esconde unos oscuros secretos, los cuales podrían destruir al mundo.

En la segunda línea temporal, ubicada más de una década en el futuro, la Tierra tiene una población de 15 millones de personas y más de 6 mil millones de monstruos les acechan, entre ellas personas y animales infectados con el Virus-T.

Ahora a sus 30 años de edad, Jade hace todo lo necesario para sobrevivir en el Nuevo Mundo, mientras le persiguen los secretos de su pasado, y de su familia.

Al respecto de la historia, Dabb afirma que la serie será adaptada tanto para los fanáticos, como para nuevos seguidores potenciales de la franquicia.

"Para cada tipo de fan de Resident Evil, incluidos los que se unen a nosotros por primera vez, la serie estará repleta de muchos viejos amigos, y algunas cosas (cosas locas y sedientas de sangre) que la gente nunca ha visto anteriormente", afirmó Dabb.

La primera temporada estará compuesta de 8 capítulos, cada uno con duración de una hora. Netflix confirmó que los primeros dos episodios serán dirigidos por Bronwen Hughes, quién ha estado involucrado en series como "The Walking Dead" y "The Journey Is the Destination".

Aún no se han revelado más detalles como la fecha de lanzamiento de la serie o de los actores que participarán en la adaptación.