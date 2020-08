Video: Presentan tráiler de 'The Batman'

Ciudad de México— El guionista y director de The Batman Matt Reeves dio a conocer el primer tráiler de la película durante el panel final del evento DC FanDome., reportó Variety.

El adelanto ambientado con "Something in the Way" de Nirvana, se centra principalmente en la presencia de Riddler (Paul Dano), que deja una serie de teasers mortales para Batman y el comisionado Gordon (Jeffery Wright). También revela algunos destellos de Zoë Kravitz como Catwoman.

En el panel de la película, Reeves dijo que The Batman no será una historia de origen per se, pero comienza en el "Año dos" de la aparición de Batman, en el que Batman y varios otros personajes icónicos: Catwoman (Zoë Kravitz) , el pingüino (Colin Farrell) y el acertijo, todavía se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo.

Al explorar la corrupción en el corazón de la historia, Batman también comienza a descubrir una historia más amplia de corrupción dentro de la ciudad, y cómo puede conectarse con la familia Wayne, inmensamente rica y poderosa.

Justo antes del debut del panel, Warner Bros.también lanzó una serie de primeras imágenes de Robert Pattison como Bruce Wayne / Batman de la película.

Reeves ha estado bromeando regularmente con vislumbres de su película, comenzando en febrero con un video de Pattison usando el traje de baño con un fragmento de la banda sonora de Michael Giacchino para la película.

Unas semanas más tarde, el video y las fotos del set se filtraron más tarde del Batcycle y una mirada más completa al Batsuit, y a principios de marzo, Reeves tuiteó un primer vistazo oficial al Batmóvil.

La película tuvo que suspender la producción debido a la pandemia de Covid-19 y está programada para comenzar a filmarse nuevamente a principios de septiembre.

Reeves compartió que había filmado solo el 25 por ciento de la película hasta ahora, y la demora retrasó la fecha de lanzamiento oficial de junio a octubre de 2021.

La película también está protagonizada por John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson y Andy Serkis.

Reeves también está trabajando con Terence Winter en una serie de televisión derivada de Gotham PD ambientada un año antes de los eventos de The Batman.

Reeves explicó en el panel que la producción se centrará en un policía corrupto durante el primer año de la aparición de Batman en Gotham City. HBO Max retomó el programa con un compromiso de serie.

El panel de The Batman culminó la primera ola de eventos de DC FanDome que se desarrollaron en paneles virtuales a lo largo del día, la mayoría de ellos enfocándose en la próxima lista de características de Warner Bros. basadas en propiedades de DC Comics.

El 12 de septiembre se llevará a cabo un evento de seguimiento centrado principalmente en la televisión.