Al rescate de Tomorrowland

Associated Press Associated Press

Era el verano meloso en Tomorrowland: banderas de todas partes ondearían como cada año, habría unificación, hermandad, música electrónica, libertad, sueños cumplidos y una ciudad erigida bajo los principios del amor... pero el covid-19 lo tiró.

“Este año ha sido el más desastroso en nuestra historia: perdimos el 95% de nuestro negocio; el año entero se fue. Si bien otras compañías también la están pasando mal, quizá aún tengan un 60 o 70% de sus valores, lo cual también es dramático.

“Tenemos a 150 jóvenes trabajando en nuestra compañía y hemos tratado de sostener sus empleos, pero no es fácil”, confiesa vía Zoom con Excélsior Michiel Beers, cofundador de Tomorrowland.

Él y su hermano Manu invirtieron millones en levantar una plataforma para poder realizar el festival de forma digital este fin de semana, con artistas top como Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto y la invitada especial Katy Perry. Una apuesta arriesgada, pero necesaria para generar ingresos y así mantener vivo el festival.

Para la edición suspendida, Tomorrowland vendió entre 350 y 400 mil boletos en sólo cinco minutos. Estaban prácticamente agotados. Los abonos para todo el fin de semana rondaban entre los 225 y 272 euros, entre cinco mil 800 y siete mil pesos.

El reembolso tendría que ser mortal para el festival, pues tendrían que devolver más de 87 millones 500 mil euros, aproximadamente.

“El gobierno tiene una ley que nos permite transferir y hacer válidos los boletos para el próximo año. Tenemos todo el dinero del boletaje vendido y permitimos a los poseedores el acceso este año (al festival digital) y la asistencia al 2021, y casi todos los fans están felices con la opción, ya que es casi imposible conseguir entradas al festival.

La edición virtual Tomorrowland Around the World simboliza mucho para los organizadores, pues los accesos que se vendan permitirán su subsistencia y, como retribución, los fans vivirán una experiencia única con la música de productores de la élite, talleres y diversas activaciones digitales.

Una plataforma que lleva en desarrollo día y noche, para poder implementar y ejecutar imágenes tridimensionales, esto implica a diseñadores, programadores, directores de cámara y floor managers, con la intención de generar empleos y distracción para los fans.

Se diseñaron islas bajo el concepto The Reflection of Love, que se dio a conocer al finalizar la edición 2019, en ellas habrá 20 puntos de interés para los cibernautas, incluidos el Mainstage, el resto de escenarios, juegos, museo de Tomorrowland y talleres.

El dato:

• Tomorrowland Around the World: The Reflection of Love.

• 25 y 26 de julio.

• 11:00 horas tiempo de México.

• 8 escenarios con DJ.

• Boletos disponibles a través de la página oficial de Tomorrowland, con precios de 20 euros (515 pesos) por ambas jornadas y 12.50 (322) por día.