Adal Ramones y Adrián Uribe se alistan para iniciar el 'ChavoRucos Tour'

Ciudad de México.— Adal Ramones y Adrián Uribe son dos de los comediantes más queridos por el público mexicano. Y ahora están listos para comenzar su ‘ChavoRucos Tour’, donde habrá monólogos, standup y sketches.

Adal recuerda que cuando recibió la invitación por parte de su compañero, no lo pensó dos veces. Además, se mostró seguro de que harán una buena mancuerna.

"Estamos los dos participando juntos, haciendo comedia juntos, tirándonos carrilla, luego yo me quedo solo haciendo un monólogo, luego él hace su monólogo, pero también tenemos varios sketches, tenemos una producción muy padre en video y un número musical. Son casi dos horas de comedia en vivo en las que la gente la va a pasar genial, porque hay un poco de todo y mucha experiencia de los dos”, contó Adal Ramones a los medios de comunicación.

La gira arrancará en la Unión Americana el 4 de marzo en Dallas, en The Music Hall at the Fair Park.

En días posteriores estarán en McAllen, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Las Vegas, Sacramento, Oxnard, San Bernardino, Salinas, Santa Rosa, San Jose, Bakersfield, San Diego, Anaheim y Houston.

Tanto Adal como Uribe están muy contentos e ilusionados por poder llevarles muchas risas a los latinos que radican en los Estados Unidos.

En tanto, los fans que viven en México tendrán que esperar más anuncios de los comediantes para saber cuándo estarán en el país.