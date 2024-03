Acusan a ex de 50 Cent de ser trabajadora sexual de 'Diddy'

Agencia Reforma | La ex pareja de 50 Cent, Daphne Joy, fue acusada por el productor Rodney Jones de ser trabajadora sexual del rapero Sean 'Diddy' Combs. Agencia Reforma | La ex pareja de 50 Cent, Daphne Joy, fue acusada por el productor Rodney Jones de ser trabajadora sexual del rapero Sean 'Diddy' Combs. Agencia Reforma | La ex pareja de 50 Cent, Daphne Joy, fue acusada por el productor Rodney Jones de ser trabajadora sexual del rapero Sean 'Diddy' Combs.

Ciudad de México.- La expareja de 50 Cent, Daphne Joy, fue nombrada por el productor Rodney "Lil Rod" Jones como presunta trabajadora sexual del rapero Sean "Diddy" Combs. De acuerdo a Page Six, Jones afirmó en su demanda que Joy, de 37 años, y otras dos mujeres eran regularmente pagadas por Diddy para ofrecer servicios sexuales. "Yung Miami, Jade y Daphne Joy cobraban una cuota mensual por trabajar como trabajadoras sexuales del Sr. Combs y recibían el pago mediante transferencia bancaria", detalló. La actriz de Piratas del Caribe salió con 50 Cent entre 2011 y 2012. Tuvieron un hijo juntos, Sire, quien actualmente tiene 11 años. Tras su separación, Joy acusó a Curtis Jackson (su nombre real) de abuso físico, acusaciones que él negó en su momento y, desde entonces, el rapero ha comentado sobre una relación entre su ex pareja y Combs. "No sabía que eras una trabajadora sexual, una pequeña trabajadora sexual", escribió el intérprete de "In Da Club" en redes sociales. Anteriormente, 50 Cent se expresó sobre el allanamiento de propiedades de "Diddy", como parte de una investigación de tráfico sexual contra el cantante de 54 años. El productor Lil Rod también acusó a "Diddy" de obligarlo a contratar prostitutas y presionarlo para que tuviera relaciones sexuales con ellas. El abogado de Combs, Shawn Holley, ha dicho sobre esas acusaciones que tienen pruebas de que sus afirmaciones son completamente falsas.