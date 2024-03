Timothée Chalamet es buen negocio

Warner Bros. apuesta por Timothée Chalamet. El estudio ha firmado un acuerdo plurianual con el actor para que colabore en futuros proyectos como protagonista y productor.

Chalamet de 28 años lideró éxitos de taquilla consecutivos para Warner Bros. con “Wonka” el pasado diciembre (632 millones de dólares en todo el mundo) y “Dune: Parte 2” (575 millones de dólares en todo el mundo). Según el estudio, Chalamet es el primer actor en cuatro décadas que protagoniza las dos películas nacionales más taquilleras estrenadas en ocho meses.

El anterior poseedor del récord era John Travolta con “Grease” y “Fiebre del sábado noche”.

Chalamet disfrutará de un aumento salarial después de esas riquezas de taquilla. El actor ganó más de 8 millones de dólares por “Wonka”, según fuentes. Ahora, su salario será de dos dígitos por papeles protagonistas en películas de estudio.

Mike De Luca y Pam Abdy, copresidentes y consejeros delegados de Warner Bros. Motion Picture Group, han declarado que están “encantados de que [Chalamet] haya elegido nuestro estudio como su hogar creativo”. Como parte del acuerdo de first-look, Chalamet puede hacer películas en otros lugares, pero Warner Bros. tendrá prioridad a la hora de respaldar sus posibles proyectos.

“En los últimos años, hemos admirado no sólo el compromiso de Timothée con su oficio, que es evidente en la gama y profundidad de sus variados papeles, sino también su inquebrantable dedicación a dar el 100% de su tiempo y atención a cada proyecto que ha hecho aquí en Warner Bros. y en otros lugares”, dijeron en un comunicado conjunto. “Su colaboración en las campañas de ‘Dune’ y ‘Wonka’ es algo que todos disfrutamos enormemente, y los resultados hablan por sí solos”.

Chalamet es más conocido como actor, protagonizando nominadas al Oscar a la mejor película como “Call Me by Your Name”, “Lady Bird”, “Mujercitas” y “Dune”. Pero también ha ejercido de productor en la historia de amor caníbal “Huesos y todo”, de Luca Guadagnino, en la que también actuó junto a Taylor Russell; y en el biopic de Bob Dylan “Un completo desconocido”, de James Mangold, que se está rodando actualmente.

“Trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y sus equipos en ‘Wonka’ y ‘Dune’ durante estos últimos años ha sido una experiencia profundamente gratificante”, dijo Chalamet. “Son jefes de estudio que creen en el cine de verdad, y estoy muy agradecido por su apoyo como actor, productor y colaborador. Esta asociación parece el siguiente paso natural. Vamos allá”.