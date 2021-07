Acusan a astro del k-pop de abuso sexual

Ciudad de México— El rapero chino-canadiense Kris Wu, exmiembro del grupo de K-pop Exo, fue acusado de violación por una fan que afirma no ser la única víctima de la estrella, de acuerdo con información de New York Post.

Ante las denuncias, algunos patrocinadores están rompiendo lazos con Wu a medida que más mujeres se han presentado en su contra. El cantante ha negado todas las acusaciones, según Vice News.

Du Meizhu, de 19 años, dijo al foro de noticias chino NetEase que Wu, de 30 años, la había atraído a su casa con el pretexto de una audición, y que los mánagers del astro estaban presentes en el momento del presunto incidente, que ocurrió hace unos dos años, cuando Du tenía 17.

La joven dijo que Wu y su equipo insistieron en que se quedara a tomar algo, impidiéndole irse.

"Quedé inconsciente al poco rato", dijo la chica el 18 de julio, según el informe traducido de Vice. "Cuando me desperté de nuevo, estaba en la cama de Wu". La estrella, agregó, no usó condón durante la presunta violación.

En los meses siguientes, Du dijo que tuvo la impresión de que ella y Wu estaban en una relación, alentada por mensajes de texto coquetos entre los dos y la promesa de que pronto conocería a su madre. Pero Wu supuestamente dejó de hablarle.

La joven se enteró de varias otras mujeres que compartieron una experiencia similar, le dijo a NetEase, incluidas dos menores que afirman tener pruebas contra Wu.

Kris negó este lunes las afirmaciones en la plataforma de blogs china Weibo, según una traducción publicada por una cuenta de fan de Kris Wu en Twitter, donde tiene más de 10 mil 500 seguidores.

"Solo conocí a la señorita Du una vez en la reunión de un amigo, no la obligué con alcohol... Nunca he obligado a mujeres a tener relaciones sexuales ni me he involucrado en una violación", escribió, según The Guardian, y agregó que nunca ha tenido relaciones sexuales con niñas menores de edad. Su equipo también anunció que había iniciado acciones legales contra la acusadora.

También se informó que Du había recibido unos 500 mil yuanes como dinero para silenciarla, cortesía del equipo de Wu, pero que los rechazó y decidió emprender acciones legales públicas, señaló el sitio GlobalTimes.

Sin embargo, estas acusaciones han hecho que marcas como los pañuelos Tempo, el sitio de streaming Tencent Video, los cosméticos Kans y los detergentes para ropa Liby cancelen sus contratos con Wu.

GlobalTimes también informó que Lancome y Kiehl's eliminaron el contenido relacionado con el cantante de sus redes sociales. Marcas internacionalmente reconocidas como Bulgari, Porsche y Louis Vuitton no han comentado hasta el momento sobre sus acuerdos existentes con la estrella del pop.

Wu saltó a la fama como miembro del grupo de K-pop Exo antes de convertirse en rapero y ahora es uno de los artistas más populares de China. En 2017, comenzó su carrera como juez en el programa de competencia de hip-hop The Rap of China, que tuvo una cuarta temporada en 2020.

Este domingo, Du pidió a Wu que se disculpara personalmente con sus víctimas en un lapso máximo de 24 horas y se retire de la industria de la música para siempre, según una traducción del portal Dramapotatoe, cuya página de Twitter cuenta con casi 89 mil seguidores.