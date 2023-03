Abre Bebe Rexha su corazón en nuevo sencillo

Ciudad de México.- En su vibra actual, despreocupada y abierta a la buenaventura, es como Bebe Rexha define su ánimo y sus ganas de brillar.

Con su nuevo sencillo, "Heart Wants What It Wants", ya en plataformas, y con su tercer disco en proceso, es como la neoyorquina, de 33 años, se siente plena ahora.

"Es una canción que tiene mucho de mí porque soy vivencial. Las experiencias que vivo me inspiran y motivan a hacer un trabajo de composición muy personal.

"Vivo una etapa en que deseo que haya mucho movimiento, mucho baile; quizás no soy la que baile mejor, pero me gusta que la gente se mueva y tenga esta vibra de bailar y sentirse libre de expresarse".

Bebe Rexha,

cantante

"Es una canción con la que digo claramente 'hago lo que mi corazón dicta, y puede que mañana ya no sienta lo mismo, porque no todo es para siempre, y es lo que hay, y me parece muy sano reconocer que se acabó el sentimiento en el corazón en una relación, y dejarla ir", dijo, en entrevista desde California.

Internacionalmente conocida por sus éxitos "Meant to Be" y "I'm a Mess", Bebe Rexha, una de las estrellas del show de los Kids' Choice Awards 2023, que se realizan este sábado en Los Ángeles.

"Los niños me hacen muy feliz. Hago música para generar una conexión y con ellos es genial, es muy sincera, muy natural.

"Estoy segura de que me voy a divertir en el espectáculo, y bueno, la que voy a cantar es otra, no el sencillo", comentó, en referencia a "I'm Good (Blue)", track que coescribió con David Guetta y que en 2022 llevaron al número uno.

Los KCA se transmitirán en directo en Estados Unidos, mientras que México podrá verlos por Nickelodeon Latinoamérica el martes 7 de marzo, a las 20:00 horas.

Tres veces candidata al Grammy y con más de 30 millones de seguidores en las redes sociales, Bleta, que es su nombre original, se declara fan de la música latina y del movimiento urbano pop que predomina en el mercado.

"Me encanta lo que sucede hoy con la música latina, es su momento. Soy muy fan de la canción de Shakira, y, ¿cómo se pronuncia correctamente? Bizarrap ("Music Sessions vol. 53").

"Me gusta Ozuna, y muchísimo, muchísimo, lo que hacen Karol G y Bad Bunny. Ella es espectacular, y él, ¡wow! Es fabuloso. Me encanta esta movida latina. ¿Quién más me gusta? Muchos. Mira, el que cantó con Bizarrap ¡mmm! Deja acordarme ¡Quevedo! Me encanta", apuntó.

La estrella se hizo popular por coescribir los éxitos "Like a Champion", de Selena Gomez, y "The Monster", de Eminem con Rihanna, y, como recalcó en la conversación, jamás para de componer.

"Me encantaría escribir para Madonna, sería lo máximo", exclamó.

Al retomar el tema "Heart Wants What It Wants", su primer sencillo de 2023 y punta de lanza de un próximo disco, la cantautora habló de su imagen setentera, en la que hace referencia a Farrah Fawcett en Los Ángeles de Charlie y a Lindsay Wagner en La Mujer Biónica.

"En los 70 yo no había nacido, pero la vibra de la música, el ritmo, todo, me hace sentido y va conmigo. Cuando empezaba a cantar me decían que mi estilo era muy parecido al de Stevie Nicks, que me veían en Fleetwood Mac, y se dio el momento. Estoy haciendo música para bailar, para sentir, con algo muy alejado a la nostalgia de la pandemia, eso ya pasó".

Y al preguntarle sobre la posibilidad de que el título del tema fuera confundido con "The Heart Wants What It Wants" (2014), de Selena Gomez, dijo que no lo había tomado en cuenta porque opina que ambas piezas son muy distintas.