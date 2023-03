Un peso pesado del cine

Nueva York— El pedido llegó antes de que él llegara. Patatas fritas y un vaso de leche.

Jonathan Majors se desliza poco después en una mesa al fondo del bar del hotel Chelsea de Manhattan. Sobre la mesa coloca una pequeña taza a un lado. En su mochila lleva bolígrafos, un cuaderno en el que escribe poesía, una nariz de payaso, el libro que está leyendo (“El cartero siempre llama dos veces”, de James M. Cain) y un altavoz para la música. No va a ningún sitio sin “El guerrero de la luz”, de Paulo Coelho.

Majors señala la taza. Ésta la tiene desde Yale, donde cursó el programa de posgrado de interpretación. Es una de las cuatro que va rotando, un símbolo del antiguo consejo de su madre: “No dejes que nadie llene tu taza”. ¿Y esas cosas en su mochila? Tótems parecidos a las piedras y palos de la suerte que solía reunir de niño, dice, “para mantener mi frecuencia donde quiero que esté”.

Hay muchas cosas en la vida de Majors que zumban a alta frecuencia. En los días previos a su encuentro con un periodista, Majors había asistido al megavatio del estreno de “Ant-Man y la Avispa: Quantumania”. Estuvo en la cancha en el concurso de mates de la NBA, sentado cerca de Spike Lee. Después de elegir a Majors para “Da 5 Bloods”, Lee empezó a llamarle “Morehouse” por la camiseta de su personaje. Ahora, Lee le llama “Big Time”.

“Me desperté esta mañana y pensé: Estoy muy expuesto. Todo está muy expuesto”, dice Majors. “Pero también hay mucha confianza porque es como si me adelantara. Es como si lo viera a cámara lenta”.

Amplía su presencia en pantalla

Para todos los demás, Majors se está moviendo muy rápido, de hecho. Tras irrumpir con fuerza en 2019 en “El último negro de San Francisco”, Majors, de 33 años, no ha dejado de engordar como actor, ampliando su formidable presencia en pantalla en “Devotion”, “The Harder They Fall” y “Lovecraft Company”, que le valió una nominación al Emmy.

Pero 2023 es el año en que Majors se convierte en un peso pesado.

Majors es el nuevo villano de Marvel: el supervillano Kang el Conquistador, que viaja por el tiempo. Es el amigo convertido en enemigo de Michael B. Jordan en “Creed III”, que se estrena hoy en los cines. Y en “Magazine Dreams”, premiada en Sundance por Elijah Bynum, Majors -en una interpretación que bien podría valerle una nominación al Oscar el año que viene- es un culturista aficionado deformado por un trauma infantil.

El ascenso de Majors, para cualquiera que lo haya visto, no es ni siquiera un poco sorprendente. Hijo de un pastor de Texas, actor de teatro formado en la Escuela de Arte Dramático de Yale, poeta publicado, intérprete clásico y conmovedor, Majors se encuentra en una categoría de peso por sí mismo. Con una sensibilidad poco común como actor, lírico y locuaz como persona, Majors, profundo admirador de Sidney Poitier, es una rara y potente combinación de actor serio, galán sediento y artista consagrado. Y ahora está entrando, como dijo Spike, a lo grande. La fama mundial, de portada de revista, desciende rápidamente.

“Aunque no he visto al hombre del saco, sé que está ahí fuera”, dice Majors sonriendo. “Y he estado cerca para saber que viene. No me meteré en la madriguera de la muerte, pero se acerca. Pero puedes escapar de ella. Sólo mantente fuera del marco. Me mantendré fuera de cuadro, haré mi trabajo.”

Camaleónico

Para cada papel de este año, Majors se ha transformado físicamente. Una dieta de seis comidas al día y entrenamientos intensos le han convertido en una masa muscular. Sin embargo, la llamativa metamorfosis oculta la firme interioridad de las interpretaciones de Majors. Cada personaje -un trío musculoso pero tierno que va del villano al antihéroe- está cargado de dolor. La incomodidad es lo que le atrajo de los papeles, especialmente de Killian Maddox de “Magazine Dreams”.

“Tenía curiosidad por saber si realmente podría hacerlo. Ni siquiera hacerlo. Si era lo suficientemente valiente como para ir allí por mí mismo”, dice Majors. “Sentir algo que está dentro de todos nosotros, esa rabia, esa incomodidad, ese desamor constante que yo sí llevo. No puedo esconderme de ello. Tengo una hija preciosa. Tengo una vida hermosa. Pero hay algo dentro que está extremadamente insatisfecho. Extremadamente”.

De dónde viene el dolor de Majors y cómo se aplica a su interpretación es algo que no se puede evitar viéndole en “Magazine Dreams” (Searchlight Pictures la estrenará a finales de este año) o en “Creed III”, en la que interpreta a un hombre recién salido de la cárcel tras un largo encarcelamiento por un crimen violento pero justificable.

Majors, que tiene una hija de 9 años, creció en la pobreza. Su familia estuvo a veces brevemente sin hogar. Su padre estuvo ausente la mayor parte de su vida. Sin embargo, no encaja en su trayectoria como actor la narrativa de “de la pobreza a la riqueza”. Majors no tiene ningún “insta-trauma”, dice, que le sirva de estímulo.

“No tengo un momento en mi vida en el que me vaya: De eso es de lo que tiro todo el tiempo. Me daba miedo en la escuela de arte dramático. Mi padre desapareció cuando yo tenía 9 años”, dice Majors.