A veces el amor de tu vida es un ex

En 2013, cuando estaba en la universidad en Iowa, Rachel Muse Connealy tuvo una primera cita con un hombre que estaba segura sería su futuro esposo. Resultó tener razón, pero el camino hacia el matrimonio dio algunas vueltas.

Después de algunos años de estar en una relación, él se mudó a Nueva York para comenzar un programa de doctorado y ella se mudó a Europa para vivir con su familia y divertirse en diferentes ciudades. Eventualmente se dieron cuenta de que no podían hacer que la distancia funcionara.

PUBLICIDAD

Connealy, ahora propietaria de un negocio en Florida, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión: “O me mudo a Nueva York y me caso con este hombre y dejo lo que estoy haciendo para ser parte de su vida”, recordó haber pensado, “o ya no puedo hacer esto y tengo que descubrir quién soy, fuera de esta relación”. Poco tiempo después, en 2017, se separaron.

Connealy dijo que la separación fue difícil de aceptar, en gran parte porque ni engañó ni traicionó a la otra persona. Todavía compartieron una cuenta de Spotify y hablaron. Pero su comunicación disminuyó hasta que se secó por completo. Ambos salieron con otras personas y permanecieron separados durante unos tres años.

En 2020, durante la pandemia, ambos regresaron a Iowa para estar con sus familias. Él estaba haciendo una caminata diaria con su madre, y uno de los caminos que estaban tomando era directamente a través de la ciudad en la que ella vivía. Pronto volvieron a estar juntos, ahora están casados y esperan su primer hijo.

“Definitivamente tuve mi momento de venir y decir, esto es lo que soy”, dijo Connealy. “Y tengo que dejar de huir del hecho de que esta es la única persona que amaré”.

A pesar de las muchas razones por las que no se recomienda volver con un ex, puede ser difícil resistirse. El atractivo de volver a una pareja anterior es terriblemente familiar para muchos, y las razones varían: a veces lo intentas de nuevo porque has madurado y cambiado para bien. A veces es mejor quedarse con el "diablo que conoces" que arriesgarse a salir con alguien nuevo que puede ser peor. A veces, la inversión en una relación larga hace que sea difícil considerar comenzar de cero. A veces es porque cocina muy rico. A veces el sexo es demasiado bueno.

En la segunda temporada de la serie "And Just Like That...", Carrie se reencuentra con su exprometido Aidan y se despierta en su hotel después de pasar una semana juntos en la cama. Si bien aún no está claro hacia dónde se dirigen los dos en los próximos episodios, se han reencontrado y se están moviendo rápidamente.

Veinte minutos después del octavo episodio, la pareja ya está viviendo en el costoso apartamento de Che en Hudson Yards y están comprando juntos molinillos de pimienta en una tienda de artículos para el hogar de lujo. Están planeando que ella visite su casa de campo en Norfolk, Virginia, y conozca a sus tres hijos. Carrie incluso le dice a Miranda que ha tenido orgasmos que nunca había tenido "en toda su vida" y se pregunta si su matrimonio con Big fue un error.

Tanto Carrie como Aiden parecen muy ansiosos por no perder el tiempo tomando las cosas con calma. Tanto en su velocidad como en su forma inesperada, su reunión no carece de precedentes en la vida real.

Quizás la pareja más famosa que volvió a estar junta mucho después de una separación es Ben Affleck y Jennifer López, quienes inicialmente salieron de 2002 a 2004, el año en que cancelaron oficialmente su compromiso. Comenzaron a salir nuevamente en 2021, casi dos décadas después de que se juntaron por primera vez, y se casaron en el verano de 2022.

En una publicación para su boletín de noticias celebrando su matrimonio, Jennifer López escribió: “Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años.

Hay algunos que no creen que valga la pena volver a estar con un ex, o incluso seguir siendo amigos de uno. Ari Medina, de 27 años, que sale con mujeres, dijo que había conocido a muchas lesbianas que seguían siendo amigas de sus exparejas, algo con lo que no se identifica.

“He tenido ex tóxicas”, dijo Medina, quien es fotógrafa. "Es como, ¿por qué querría ser amiga de alguien que me hizo esto?"

Para Haleigh Shell, una maestra de preescolar de 21 años en Chattanooga, Tennessee, volver con su ex incluyó algunos obstáculos. Se juntaron por primera vez cuando ella tenía 15 años; ella era una estudiante de primer año de secundaria y él era un estudiante de último año. Se separaron cuando ella tenía 17 años, después de que él fue a la universidad en Virginia y ambos encontraron que las largas distancias eran demasiado difíciles de manejar.

“Siempre fue uno de esos ex de los que todavía estás enamorada”, dijo Shell en una entrevista telefónica. "Pero es simplemente un mal momento".

Después de su separación, se reunió con otro hombre, con quien tuvo una relación intermitente durante poco más de un año que describió como "rocosa" y "tóxica". Eventualmente tuvo un hijo con él cuando tenía 19 años, pero aún se mantenía en contacto con su ex de la escuela secundaria.

“Siempre volvíamos a salir cuando él regresaba a casa de la universidad”, dijo. “Íbamos a pasar el rato, hablábamos para ponernos al día y todavía estábamos muy enamorados el uno del otro”.

Después de tener a su hija, Shell dijo que el padre de su hija se mudó a Mississippi y no le gustaba mantenerse en contacto. Su ex de la escuela secundaria, Kasawn, que estaba ansioso por conocer a su hija, se graduó de la universidad en octubre pasado y regresó a Tennessee. Pronto se comprometieron y esperan un hijo para enero.

“Siempre pensé que tal vez una vez que se graduara de la universidad y se asentara un poco, encontraríamos el camino de regreso”, dijo. “E incluso cuando estábamos viendo a otras personas, siento que nunca podríamos alejarnos realmente el uno del otro”.