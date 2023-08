Cumple Mauricio Ochmann su sueño de ser productor

Ciudad de México.- Ser congruente es parte de la filosofía de vida de Mauricio Ochmann, a quien le gusta llevar a la pantalla historias humanas que toquen fibras sensibles como con Amigos Hasta la Muerte, película mexicano-española con la que debutó como productor y grabó en Galicia, España.

"Se cumplió ese sueño y propósito de arrancar en la producción con Onírica Films (productora de Ochmann) haciendo cine, contando historias entrañables y bonitas que te mueven porque hablan de la vida", dijo Ochmann, en entrevista.

María (Marta Hazas), Nacho (Mauricio Ochmann) y Suso (Javier Veiga) son amigos de la infancia y tienen experiencias compartidas. Dos de ellos revelarán el secreto de que uno morirá pronto, pero antes de enfrentar esa realidad ven que hay aventuras pendientes por vivir.

"Amigos Hasta La Muerte es una película que habla de la amistad, del amor de pareja, del amor de amigos y de cómo cometemos errores que fracturan las amistades. La vida no avisa y no es justa. De un momento a otro te dan una noticia de que tienes una enfermedad terminal, cómo cambia tu vida, cómo la ves y vives. En la película ese es el pretexto perfecto para sanar heridas del pasado y que los amigos se vuelvan a reunir. Me encanta contar historias que muevan", compartió Ochmann.

Originalmente, el guion del largometraje, de la autoría de Javier Veiga, estaba escrito como una obra de teatro que Ochmann quería traer de España a México. Al leerlo, el actor les propuso a los españoles Veiga y Marta Hazas adaptarlo como película para producirla y actuarla.

"Me conecté mucho porque desde hace muchos años para acá vivo mi vida con esa regla de disfrutar el día, el momento y los procesos. Muchas veces queremos llegar a un objetivo o lograr una cosa que nos perdemos de la vida, que es lo que pasa mientras llegas o a lo mejor nunca llegas. Es el cómo lo vives", agregó el también cantante, quien ganó la Tesela de Plata como Mejor Actor por su personaje de Nacho en el Festival de Cine Alicante en España.

Uno de los retos que Ochmann enfrentó al ser productor fue contagiarse de Covid-19 al llegar al primer día de rodaje en Galicia en julio del año pasado. Sin embargo, eso no fue un impedimento para continuar en la producción.

"Fue una locura porque llegué y aterricé. Al día siguiente caí con Covid. Todas las juntas de preparación para la producción las hacía por Zoom desde el cuarto del hotel y aprovechaba para hacer mis lecturas de actor. Al sexto día ya estaba bien. La gente va a poder viajar a través de la película a unos lugares bien bonitos", confesó Ochmann.

Amigos Hasta La Muerte estará disponible en México y el resto de Latinoamérica este miércoles.

Planea contar su historia

Con el fin de pagar sus clases de actuación, Mauricio Ochmann trabajó como mesero en Los Ángeles, donde atendió a personalidades como Ralph Macchio y Elisabeth Shue de Cobra Kai.

Cuando tenía 17 años, Héctor Suárez le dio su primera oportunidad profesional para ser parte del elenco de la película La Otra Cosa. Y así empezó a hacer carrera dentro de la actuación, pero traía la espinita de ser productor.

Recordado por su personaje de El Chema en la serie televisiva El Señor De Los Cielos, que después abandonó porque no quería enviar mensajes que apoyaran al narcotráfico, el actor aún no cuenta la historia de su vida, pero tiene la certeza de que lo hará.

"Remontándome a aquellos tiempos de mesero, fue una época muy linda que disfruté muchísimo. Si pudiera decirme algo sería: 'Todo va a estar bien, vas a lograr tus sueños. Sigue así de disciplinado y entregado. Nunca pierdas la pasión por lo que amas'", reflexionó.