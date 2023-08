Desborda Luis Miguel talento y simpatía en arranque de gira

Buenos Aires, Argentina.- El Rey está de regreso. Luis Miguel inició su nueva gira mundial en esta ciudad donde 15 mil personas lo ovacionaron de principio a fin en la Arena Movistar, donde tiene otras nueve fechas ya en sold out.

Su regreso no pudo ser mejor. El cantante lució muy delgado, con nuevo corte de cabello y en un impecable traje negro. Su estilizada figura lo hizo verse rejuvenecido.

"El Sol" apareció en el escenario muy puntual a las 21:00 horas en el arranque de su Luis Miguel Tour 2023, su primera gira tras cuatro años.

Sus fans gritaron de emoción en cuanto lo vieron, ya que tuvieron que esperar años para estar de nuevo frente a su ídolo en Argentina.

La velada inició con "Será Que No Me Amas", para seguir con una lista de temas como "Amor, Amor, Amor", "Suave", "Culpable o No" y La Incondicional", entre otros éxitos.

Pareciera que el tiempo no pasó en el cantante, ya que a pesar de que tenía 4 años de no realizar un concierto, su voz se escucha impecable.

Desde el inicio se notó a un Luis Miguel alegre, teniendo contacto visual con las personas que estaban en primera fila, una de ellas su actual pareja, Paloma Cuevas.

La nueva producción del show fue impecable. Fue el mismo Luis Miguel quien produjo todo los elementos que se necesitaron en el escenario para hacer vibrar a los asistentes. Cuatro pantallas gigantes, dos coristas y 20 músicos en el escenario fue en lo que se apoyó para su espectáculo.

El escenario también fue un elemento llamativo en la noche. Diversos paisajes de ciudades del mundo, como Venecia, se mostraron en la pantalla gigante montada atrás del escenario, donde se mostraron una serie de videos de Luis Miguel desde que era niño hasta la actualidad.

A 40 minutos de haber iniciado el concierto, el cantante optó por interpretar una serie de boleros con los que hizo cantar al público; luego siguieron algunos tangos para dar paso al Mariachi Vargas, mientras él salió unos minutos del escenario para cambiarse de ropa a una camisa y chaleco negro.

Temas como "Si Nos Dejan", "La Bikina', "Llamarada" y "La Media Vuelta" incluyó en para interpretarlas con el mariachi.

Un "dueto" con Michael Jackson sorprendió a la audiencia, cuando en la pantalla gigante se mostraron imágenes del "Rey del Pop" y del astro mexicano mientras cantaba el tema "Smile": él en español y Michael en inglés.

El dueto con Frank Sinatra, en el tema "Come Fly With Me", también fue incluido en el show que continuó con los clásicos "Palabra de Honor", "Cuando Calienta el Sol", "Te Propongo" y "La Chica del Bikini Azul".

Para cerrar con broche de oro, y tal vez llevando una dedicatoria, Luis Miguel interpretó el tema "Cucurrucucú Paloma", que el público ovacionó y el cantante, sonriente, la interpretó a todo pulmón.

Fue una noche para el recuerdo, una noche que dejó constatado que "El Rey" ha vuelto, y llegó para quedarse.

Fue el primero de 200 conciertos que espera realizar en esta gira mundial que llegará a México a partir del 14, 15 y 16 de noviembre en el Estadio de los Borregos de Monterrey y llevará a la CDMX a partir del 20 de noviembre.

Después de dos horas y media de concierto, Luis Miguel abandonó el recinto custodiado por Policía motorizada y su equipo de seguridad.