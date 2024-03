10 celebridades que no sabías que tienen sangre mexicana

Ciudad de México .- Que sus ojos azules, rubias cabelleras e inglés perfecto no te engañen... conoce a 10 celebridades que tienen raíces mexicanas.

Louis C.K.

Uno de los cómicos y standuperos más reconocidos de Estados Unidos, con 3 Grammy y seis Emmy, también tiene una gran conexión con México. Su padre, Luis Székely, es de ascendencia judía mexicana y húngara, mientras que su abuelo, Géza, se casó con una mujer mexicana católica. Louis vivió toda su infancia en México, donde su papá se graduó en la UNAM; su primer idioma es el español. Cuando tenía 7 años, se mudó con su familia a Boston, en EU, donde germinaron sus deseos de volverse comediante y escritor.

Sara Paxton

Favorita de los fans del terror por sus papeles en filmes de culto como Barbarian, The Last House on the Left y The Innkeepers, la actriz es hija de Lucía Menchaca, originaria de Monterrey.

Sara, quien nació en Los Ángeles, California, en realidad creció gran parte de su infancia en Ciudad Acuña, en Coahuila, y habla muy bien español. Tiene poco más de 80 créditos en su currículum, algunos de estos en series exitosas como Lizzie McGuire, Will & Grace, Malcolm in the Middle y CSI: Miami.

Lynda Carter

Reverenciada por miles de fans en todo el mundo por dar vida a la Mujer Maravilla en la serie homónima de los 70.

Lynda en originaria de Phoenix, Arizona, y por sus venas corre sangre mexicana. La madre de la actriz, Juana Córdova, nació en Chihuahua; posteriormente se casó con un empresario inglés y se mudó a EU. Linda también es cantante de blues y country, activista y cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sigue trabajando en TV, cine y hasta en videojuegos.

Hilary Swank

Aunque sea pocas, pero la dos veces ganadora del Óscar tiene raíces bien cimentadas en México, y es que su abuela materna, Frances Martha Domínguez Rodríguez, era de origen mexicano. Curiosamente, Swank descubrió este vínculo hace apenas unos años, cuando investigaba su árbol genealógico. Desde entonces, ha dicho que se siente orgullosa de sus ancestros y su mezcla de culturas, pues además de mexicana, en su cuerpo corre sangre holandesa y alemana. En su nueva cinta, Ordinary Angels, da un guiño a esta herencia.

Joan Baez

En más de 60 años de carrera, Joan se ha desempeñado como cantante, compositora, músico y activista, y es reconocida como un ícono del género folk en EU.

Ella nació en Nueva York y su herencia mexicana viene del lado paterno, pues su padre, el físico Albert Báez, nació en Puebla. Posteriormente, se mudó a Brooklyn, donde el abuelo de Joan, Alberto, se dedicó a dirigir una congregación metodista de habla hispana. En sus más de 30 discos, Baez ha mostrado en varias ocasiones sus raíces musicales latinas.

Tessa Thompson

Orgullosa afro-latina, la actriz es hija de Marc Anthony Thompson, cantautor panameño de ascendencia africana, y de Maciallah, mejor conocida como “María” en su familia, una pintora y escultora que es mitad mexicana, de su lado materno. Debido a sus raíces, la estrella de Thor, Westworld y Creed creció sufriendo de racismo y discriminación en la escuela. Actualmente, abraza su cultura y disfruta de hablar en español cada que alguien se lo pide.

Alexis Bledel

Aunque sus ojos azules y tez aperlada dirían lo contrario, Alexis se identifica como latina, ¡y habla perfecto español! Y cómo no, si su padre es de Argentina y su madre, México-americana. Bledel vivió en los países de origen de sus padres un tiempo, donde ambas culturas siempre estuvieron presentes en su hogar. La protagonista de las exitosas series Gilmore Girls (su primer papel en TV) y The Handmaid’s Tale, y de la comedia The Sisterhood of the Traveling Pants, es fan de hablar de sus orígenes latinos.

Fergie

La ex vocalista de Black Eyed Peas siempre ha estado orgullosa de sus raíces mexicanas, al grado de incluir reminiscencias de la música de nuestro País en sus discos y de enaltecer la bandera tricolor cada que puede. Y es que su bisabuela paterna nació en Guanajuato. “Estoy muy orgullosa de tener raíces mexicanas. Formo parte de un número cada vez mayor de hispanos en Estados Unidos, aunque quizás no lo sabías. ¡Quizá de ahí es de donde obtengo mi candela!”, le dijo Fergie a la revista Glamour en 2015.

Kid Cudi

Nacido como Scott Ramón Seguro Mescudi, el rapero, compositor, actor y productor incluso tuvo un seudónimo latino al inicio de su carrera en la música. Se hacía llamar Juan Pablo, en honor a su ascendencia mexicana. Su padre, Lindberg Styles Mescudi, era un veterano afroamericano y mexicano de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, Kid ha sido muy abierto sobre sus raíces, y en varios conciertos ha sacado en el escenario banderas de México y hasta cantado música norteña.

Nicole Richie

La hija adoptiva del cantautor Lionel Richie es de ascendencia afroamericana inglesa, criolla y mexicana. Su padre biológico, Peter Michael Escobedo, es una mezcla de raíces de varias partes del mundo, pues su papá, Pedro (abuelo de Nicole), era un inmigrante nacido en Saltillo, Coahuila. Cuando la socialité y actriz tenía apenas 3 años, sus padres la dejaron bajo el cuidado de Lionel, porque no tenían dinero para mantenerla. Poco después, Richie la adoptó legamente.

