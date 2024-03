Hija de Niurka abre Only Fans para tener conexión

Ciudad de México.- Romina Marcos se había resistido a crear contenido para adultos, pero cambió de opinión luego de tener una cena familiar en diciembre pasado y lo vio como una forma de generar

ingresos extra generando contenido sin perder su esencia.

"La vida te pone en situaciones en las que tomas diferentes decisiones. Antes no lo veía útil y tenía otras prioridades... Mi cuñada tiene OnlyFans, empezamos a hablar del tema y me dijo que le va muy bien. Entonces mi familia me empezó a decir que hiciera mi cuenta porque me iría bien por ser figura pública.

"Siempre he sido una morrita que me gusta sentirme sexy con mi cuerpo. Hay días en los que me levanto y no me quiero ver al espejo, pero eso nos pasa a todas las mujeres", dijo la hija de Niurka, en entrevista.

Romina tenía acostumbrados a sus seguidores en redes sociales a que la vieran posando en fotos con trajes de baño muy diminutos. Ahora la influencer cobrará 15 dólares mensuales (unos 250 pesos) para que sus fans tengan acceso a su perfil dentro de la plataforma azul.

"A mis redes me subo en calzones y en traje de baño, pero mi OnlyFans es una oportunidad de conectar con mis seguidores. Será un contenido sexy y sexual que ya no se verá en mis otras redes sociales. Antes me subía a Instagram en calzoncitos, pero lo dejaré de hacer por respeto a mis suscriptores, son los que merecen ver ese tipo de contenido. Haré travesuritas y cositas, pero el límite siempre lo pongo yo.

"He aprendido a aceptar mi cuerpo porque siento que las mujeres a veces le damos mucha importancia a cosas que a los hombres les dan igual, como la celulitis en las piernas. Es un contenido real de cómo soy y conservando mi esencia", compartió.

Tras tomar la decisión de unirse a la plataforma de contenido para adultos, su mamá no le dio ningún consejo, pero sí estuvo de acuerdo.

"Niurka me dijo: 'Yo también lo hice, pero en mi época era Playboy y ahora es OnlyFans'. Y sí, encontré otro nicho de seguidores que también me admiran y me dicen cosas lindas. Me gusta escribirme con ellos porque no lo siento como algo negativo o sucio como algunos podrían tomarlo. Más allá de mostrar mi cuerpo, he conectado con mis fans por quién soy. No me he sentido sola en este camino", reflexionó.

En la parte musical, lanzó "Género Remix", sencillo en conjunto con Axhe y Safree en el que refleja los desafíos y experiencias a las que las mujeres se enfrentan día con día.