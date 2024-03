Reviven a Paco Stanley en la serie '¿Quién lo Mató?'

Ciudad de México.- Aunque tiene una trayectoria actoral de 25 años, Roberto Duarte se embarcó en un viaje muy complejo al aceptar encarnar a Paco Stanley, asesinado en 1999, en '¿Quién lo Mató?', serie dirigida por Humberto Hinojosa para Prime Video que se estrena el 24 de mayo.

"Personificar a Paco Stanley es súper complejo, más allá de sus vivencias, por sus carismas. ¿Cómo haces para construir el carisma? Es algo que lo tienes o no lo tienes. Y el Señor Francisco, ese ícono, esa leyenda, tenía un carisma único".

"Me metí a un viaje bien complejo, con la construcción de la psique, así como hay el Complejo de Edipo, el de Electra, vi el Complejo de Don Juan, porque (Paco) hizo muchas veces el Don Juan Tenorio.

"Reconocía todas las características de comportamiento que observaba en el personaje. Me hice casi un máster de cómo opera, el trabajo en la tele, sus gestos", comentó el actor de Un Extraño Enemigo y El Baile de los 41, en entrevista.

Tanto el histrión como el realizador explicaron que, como estaban muy familiarizados con los programas televisivos del fallecido conductor, como Pácatelas y Una Tras Otra, entendieron la relevancia de contar la historia y de apegarse a los hechos narrados por personajes clave.

"Ves programas (en YouTube) y recuerdas todo. Yo llegaba de la escuela y lo veía en la tele, es impactante lo que generó en el público. Uno lo tiene registrado en el inconsciente colectivo, está en el imaginario de todos.

"A Roberto se le hicieron varios prostéticos, su fisionomía ayudó, pero al ver el resultado lo único que digo es que sí era el adecuado. No hay otra manera. En cada episodio hay un atractivo único, y lo que hizo Roberto es un gran, gran trabajo", consideró Hinojosa.

Con experiencia teatral y en la docencia, Duarte fue la única opción de Hinojosa para que audicionara por el personaje, algo que tomó por sorpresa a Roberto, de 46 años, pues él no se considera famoso ni involucrado en la industria del streaming.

"Lo primero que me dijo Beto fue 'es casi condición de mi parte que seas tú quien lo haga para que yo dirija'.

"Eso me sorprendió tremendamente, porque si bien he tenido oportunidad de hacer personajes importantes en mi vida, en muchas series, yo no tengo el nombre para protagonizar, pero ahí sí, ya lo tengo y es con Paco (Stanley)", relató el famoso, quien invirtió lo que ganó por esta serie para su próxima obra de teatro, Colitas de Algodón o la rebelión de las Ratas, que estrena en abril en el Teatro Silvia Pinal.

Aunque ha habido muchas especulaciones en torno a '¿Quién lo Mató?', ambos revelaron que la producción constará de seis episodios y cada uno tendrá la perspectiva de cada uno de los personajes principales.

"No estaba seguro de hacerla, porque no me quería encasillar en hacer series, pero en esta parte de lo surrealista de lo que pasó con Paco Stanley, el caso, los hechos, todo, no me podía quedar fuera de ello.

"Hay muy pocos actores con sus cualidades físicas, histriónicas como las de Roberto y en una comida platicando con Roberto le hice una especie de casting muy informal, le dije 'apréndete uno de los programas'. Lo hizo. Y sí, era él", detalló Hinojosa.

Trabajaron codo a codo para construir cada rol acorde a su realidad, tratada por los medios y lo que vieron por medio de documentación fidedigna y que es del dominio público.

"Trato de tomar distancia de la polémica, de alguna manera yo sé lo que la gente sabe, soy como de a pie. Soy espectador", manifestó el realizador.

¿Quién los interpreta?

- Roberto Duarte es Paco Stanley

- Luis Gerardo Méndez es Mario Bezares

- Belinda es Paola Durante

- Zuria Vega es Brenda Bezares

- Javier Ramírez "El Cha" es Benito Castro

- Diego Boneta es Jorge Gil