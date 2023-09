Plinko en la era digital: explorando el futuro del juego de casino en línea

Plinko, uno de los ejemplos más famosos de juegos de tragaperras en línea, ganó popularidad por primera vez gracias al programa de televisión estadounidense The Price is Right. El programa presenta muchos juegos en los que los participantes pueden conseguir grandes ganancias, entre ellos Plinko.

Sin embargo, debido a los retos que plantea el juego para los jugadores, Plinko acabó alejándose de sus orígenes estadounidenses y ahora se puede jugar como un juego de casino en línea al que pueden jugar personas de todo el mundo.

Aun así, muchos desarrolladores de juegos también crearon sus versiones de Plinko. En Bitcasino, por ejemplo, varios desarrolladores de juegos de tragaperras han publicado sus juegos de Plinko en la plataforma, cada uno con sus especificaciones.

Conociendo el juego

Antes de entrar en las especificaciones para jugar a Plinko, adentrémonos en sus aspectos históricos. El juego apareció por primera vez en la edición de 1983 de El precio justo. Para jugar, un jugador debía tener una ficha Plinko para tener la oportunidad de ganar premios. Los jugadores también podían conseguir más fichas durante los minijuegos para aumentar sus ganancias.

Los jugadores deben seguir jugando después de soltar las fichas Plinko. No pueden parar antes de terminar sus fichas y conseguir los premios.

En la versión criptográfica de Plinko, los minijuegos se sustituyen por apuestas para hacer las cosas más interesantes. Los jugadores tienen que colocar la apuesta criptográfica en el límite de su mesa para jugar. Después, dejan caer la ficha por encima de las clavijas triangulares y esperan a que caiga en una de las ranuras.

La imprevisibilidad del juego hace que Plinko sea tan popular incluso hoy en día. Y ahora, los jugadores pueden jugar al juego con un moderno giro criptográfico.

Versiones modernas de los juegos de tragaperras Plinko

Plinko de Pascua

El primer ejemplo de juegos Plinko en línea de esta lista es Easter Plinko de BGaming. Este juego Plinko con temática de Pascua es un juego casual en el que los jugadores pueden dejar caer una bola por un puerto vertical hasta que caiga en una de las celdas. Al caer, la celda en la que está la bola tiene valores ganadores de una determinada cantidad.

El juego ofrece varios números de líneas, de 8 a 16. Los jugadores pueden hacer una apuesta mínima de 0,03 hasta un recorrido máximo de 3 mBTC.

Lanzado el 16 de marzo de 2023, este juego tiene un multiplicador máximo de 1000x y un retorno al jugador (RTP) del 99,00%.

Turbo Plinko

El siguiente es una versión futurista de Plinko con una estética que recuerda a TRON de Disney. La jugabilidad de este juego es similar a la de otros ejemplos de Plinko, aunque la temática de este juego no podría ser más diferente.

Los jugadores pueden tener la oportunidad de ganar un bote de 100.000 dólares gracias al RTP del 99,00%. Curiosamente, en comparación con otros juegos de tragaperras, este juego no tiene información sobre la volatilidad, ya que se basa en la habilidad.

Los jugadores pueden hacer una apuesta mínima de 0,10 $ y una máxima de 100 $.

Plinko XY

Plinko XY es una versión actualizada del Plinko original pensada para jugadores ocasionales. Similar al Plinko de Pascua, este juego no requiere una estrategia o habilidades avanzadas para conseguir grandes ganancias.

El juego viene con un RTP del 99,00% y un multiplicador máximo de 1.000x. Con este número de RTP y multiplicador máximo, los jugadores que quieran relajarse de los juegos Plinko más intensos pueden jugar a esta versión.

Plinko de BGaming

Como la versión más antigua de juegos de Plinko en esta lista de recomendaciones (lanzada el 28 de enero de 2019), Plinko de BGaming sigue siendo una absoluta explosión para jugar, gracias a su simplicidad y aleatoriedad. Debido a eso, el juego sigue siendo popular a pesar de la existencia de otros títulos de Plinko.

El juego ofrece un RTP del 99,00% y un multiplicador máximo de 1.000x. Para hacer las cosas los jugadores pueden configurar el nivel de riesgo de bajo a alto. Además, este juego está disponible con los modos manual y automático que los jugadores prefieran.