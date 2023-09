Problemas comunes de Excel y cómo reparar archivos corruptos o dañados: Guía completa

Desde su creación, la aplicación de Microsoft Excel ha logrado captar la atención no solo de miles de usuarios en todo el mundo, sino también de un sinfín de empresas que han iniciado utilizar la herramienta para incrementar su productividad.

Ahora bien, no obstante, este software sea realmente útil para procesar grandes cantidades de datos y de informaciones en tiempos reducidos, se debe admitir que, en algunas circunstancias, estos archivos pueden dañarse afectando negativamente la gestión optimizada del flujo de trabajo.

De hecho, la corrupción del archivo conlleva la pérdida de datos, impactando en la capacidad de poder trabajar con eficiencia y rapidez en las diferentes tareas que se deben llevar a cabo de manera diaria. No olvidemos que, en estos archivos, se suele añadir un sinfín de datos valiosos para una empresa, por lo que es esencial aprender cómo reparar Excel en tiempos récord.

Si te estás enfrentando a problemas relacionados con estos documentos y quieres descubrir cómo reparar archivos de Excel , estás en el lugar correcto porque te preparamos una guía completa de todas las informaciones que debes saber sobre Excel lento y cómo restaurarlo.

Problemas comunes que afectan los archivos de Excel

Los errores que se pueden generar a raíz de la corrupción de un archivo Excel son muchos. Desde los errores en el formato hasta la presencia de fórmulas no aplicadas correctamente, pueden ser variados los inconvenientes que se producen. Conocer detalladamente cada uno de ellos, es esencial para poder saber con precisión cómo intervenir para reparar el archivo Excel con éxito.

A. Errores de formato y diseño

El error más común que se puede generar en un Excel dañado tiene que ver con los formatos y los diseños de las hojas de cálculos. Ante un desfasaje en la estructura del documento se puede observar la presencia de celdas mal fusionadas, encabezados o etiquetas que no filtran las informaciones correctamente o inclusive puede que se haya modificado la legibilidad de los datos por la presencia de demasiados colores y estilos.

B. Fórmulas incorrectas o errores en cálculos

En este caso, estamos haciendo referencia a un error más bien técnico. A diferencia de los inconvenientes que hemos mencionado antes, que tienen a que ver más con lo visual, los errores técnicos se relacionan con la presencia de fórmulas aplicadas incorrectamente o cálculos poco precisos. Esto suele suceder cuando las celdas tienen referencias incorrectas conllevando a obtener resultados erróneos.

Otro error frecuente tiene que ver con el uso incorrecto de los operadores matemáticos que terminan alterando la fórmula y la eliminación de los paréntesis en las fórmulas, errores que se producen a raíz de la alteración de la estructura del archivo.

C. Archivos dañados o corruptos

Por último, tenemos que contarte que otro error que se suele producir en un archivo Excel dañado tiene que ver con la corrupción de la integridad del documento. Nos referimos al hecho que una hoja de datos corrupta termina perdiendo los datos almacenados o inhabilita la posibilidad de acceder a la información que se está necesitando para tomar decisiones en el entorno laboral.

Recordamos que, el daño en este tipo de archivo puede deberse a muchas causas, aunque en la mayoría de los casos se debe a un fallo del sistema por apagones inesperados de los dispositivos electrónicos en uso o por un ataque de un virus. Todo esto daña la integridad del archivo Excel en uso, afectando, en definitiva, el trabajo en equipo y la productividad general del team.

Cómo reparar documentos de Excel de forma manual.

Ahora bien, cuando nos damos cuenta de que un archivo PDF está dañado, no queda otra que proceder con su reparación. De métodos para restaurar un archivo existen varios, pero, a continuación, te vamos a presentar las técnicas manuales más eficaces.

A. Utilizar la opción de recuperación de Excel

El primer método es el más sencillo. Consiste en reparar archivos de Excel utilizando la herramienta de reparación automática proporcionada por Microsoft que analiza el documento e intenta restaurarlo en un abrir y cerrar de ojos.

El procedimiento a seguir es muy sencillo:

Abra el archivo con la herramienta de Microsoft Excel. Haz clic en el botón Archivo y luego en el botón Información. En la sección Administrar libros de trabajo, haz clic en el documento etiquetado. Haz clic en Restaurar en la barra superior para completar el proceso de restauración.

B. Crear una copia y recuperar datos

Otro método manual que podría ser útil durante el proceso de restauración de tus archivos PDF implica crear un nuevo archivo Excel. Luego de haber originado un nuevo documento en Excel, lo que deberás hacer es copiar toda la información contenida en el archivo dañado para copiarlas en la nueva hoja de cálculo.

En caso de que el archivo de origen no esté demasiado comprometido, podrás recuperar todos los datos almacenados en archivo. Por lo contrario, si el daño es demasiado extenso, entonces, puede que este método no funcione como esperado.

¿Qué hacer ante este caso? La solución es muy sencilla: usar un programa de reparación innovador como Repairit de Wondershare.

Reparación automática de Excel lento con Repairit

¿Probaste a aplicar las estrategias que te mencionamos anteriormente, pero no tuviste éxito? No desesperes porque, hoy en día, existen programas de última generación que te van a ayudar a reparar Excel. Estamos haciendo referencia a Repairit de Wondershare, un instrumento poderoso que no debes absolutamente desaprovechar.

A. Características de Repairit

Repairit es un software innovador que se presenta como la solución tecnológica que debes probar si quieres recuperar de manera automática los archivos Excel dañados. Con esta herramienta, lo único que deberás hacer es indicar cuál es el archivo que debe ser analizado. De todo lo demás se encargará el algoritmo del software que escanea la hoja de cálculo buscando cuáles son los errores. Posteriormente, pasará a restaurar la integridad del archivo para que puedas nuevamente trabajar en él, recuperando todos los datos y las informaciones almacenadas.

Con este reparador experto automatizado no necesitas tener conocimientos técnicos previos para restaurar los archivos dañados. Su interfaz interactiva fue diseñada por el equipo de expertos de Wondershare para que solamente debas seguir unos cuantos simples pasos ahorrando tiempo, dinero y recursos.

De la misma manera no importa cuál dispositivo electrónico está usando. Repairit es compatible con múltiples plataformas, entre las cuales Windows y MacOS para que puedas proceder con la reparación cuando quieras y sin límites.

B. Pasos para utilizar Repairit en la reparación de archivos de Excel

En definitiva, Repairit es uno de los programas más innovadores y tecnológicamente avanzados, amado por usuarios de todo el mundo por su eficacia y facilidad de uso. Su funcionamiento es sencillo, solo tienes que seguir los pasos que te vamos a mostrar.

Procede descargando e instalando Repairit en tu computador. Abre el programa y pulsa sobre la opción Reparar Archivo de la barra lateral izquierda. Allí, haz clic en Añadir e importa el archivo Excel que quieras reparar.

3. Una vez finalizado el proceso de importación, deberás hacer clic en el botón Reparar para que el programa inicie el proceso de reparación.

4. En cuanto finalice el proceso de escaneado, Repairit abrirá una ventana emergente de previsualización en la que podrás comprobar la integridad de los datos que se pueden reparar.

5. Si estás satisfecho con la calidad de la restauración realizada por Repairit, salva los documentos en tu ordenador.

Beneficios adicionales de utilizar Repairit en la reparación de archivos de Excel

Estamos seguros de que te habrás dado cuenta de que Repairit es una de las herramientas para reparar archivos de Excel más completa que se pueden encontrar en la web. En efecto, este software innovador de Wondershare tiene mucho para ofrecer a los miles de usuarios que lo utilizan a diario en todo el mundo.

Estos son algunos de los beneficios que no puedes pasar por alto:

Reparación sencilla. No es necesario que tengas conocimientos previos para usar el software. El proceso de recuperación es rápido. Solo deberás seguir unos cuantos pasos intuitivos.

Elevada tasa de éxito. Con Repairit te asegurarás que la reparación de tu archivo Excel dañado sea completado con éxito gracias a su algoritmo avanzado.

Compatibilidad con varias plataformas entre las cuales Windows y MacOs para que utilices cualquier dispositivo electrónico que deseas sin límites.

Conclusión

En resumidas palabras, darse cuenta de que un archivo Excel sobre el cual se está trabajado se ha dañado genera frustración porque afecta el nivel general de productividad considerando la gran cantidad de datos que se pueden perder.

¿Se puede solucionar el inconveniente? Claro que sí. Puedes recurrir tanto a los métodos de reparación manuales utilizando la herramienta automatizada de Microsoft o aprovechar de las ventajas únicas brindadas por Repairit. Con este programa en cuestión de minutos, podrás reparar Excel retomando a pleno régimen tu trabajo. Te aseguramos que no te arrepentirás de probar esta poderosa herramienta.