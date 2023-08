Consejos para elegir el mejor bono de casino

Los casinos en línea son cada vez más populares en todo el mundo. La variedad de juegos que nos ofrecen supone una gran fuente de entretenimiento y diversión, al mismo tiempo que se nos presenta la oportunidad de tener ganancias económicas jugando al póker, a la ruleta o a las tragamonedas, entre otros. Por ello, siempre que entramos en uno nuevo debemos buscar un casino con bono de bienvenida, pues de ese modo tendremos un impulso inicial que nos puede venir muy bien para hacer más satisfactoria nuestra experiencia de juego.

Pero, ¿por qué los casinos dan bonos de bienvenida? La respuesta es muy sencilla. Es una forma de atraer a nuevos jugadores y ser competitivos en un mercado muy competitivo, para lo cual ofrecen ese incentivo adicional que es bien recibido por los jugadores.

A través de estos bonos podemos obtener un dinero adicional para jugar o giros gratis en las tragamonedas. Pero no hay que lanzarse sin más a por estas promociones a priori tan generosas, sino que lo recomendable es ser precavidos y conocer previamente las condiciones y términos de estos bonos antes de aceptarlos.

Comprueba bien las fechas

Una vez comprobada la fiabilidad de los bonos de bienvenida, lo siguiente es tratar de sacarle el máximo partido a esos bonos, algo que no todos los usuarios saben hacer. Así, lo primero que debes hacer ante una oportunidad de este tipo es asegurarte de cuál es la duración del bono. Si no tenemos claras las fechas en las que puede ser utilizado puede ocurrir que expire la promoción sin darnos cuenta, en cuyo caso no sólo será imposible seguir disfrutando de sus ventajas, sino que tampoco podremos reclamar las ganancias si estamos fuera del plazo.

Habitualmente, la mayoría de casinos en línea ofrecen bonos de bienvenida que tienen una duración de una o dos semanas, aunque en algunos casos pueden llegar a ser de un mes. Pero, en cualquiera de los casos, lo que debemos hacer es asegurarnos de que podremos aprovechar sus ventajas antes que expire, ya que, de lo contrario, la experiencia puede resultar muy decepcionante.

Hay que tener claro los requisitos de las apuestas

Cuando recibimos un bono de bienvenida no creamos que disponemos de ese dinero sin más. No es un regalo que podamos retirar, sino que existen una serie de requisitos de apuestas o rollover. Es decir, normalmente, cada casino fija la cantidad de veces que debes apostar el monto del bono para poder reclamar las ganancias obtenidas gracias al mismo. Por ejemplo, si vemos un X10, esto significa que hay que apostar diez veces el monto del bono.

También existen otros tipos de bonos donde no se recogen estos requisitos de apuestas, aunque no son los más habituales. Por ello, hay que tener en cuenta también el presupuesto que tienes en tu cuenta para saber si te conviene más un tipo u otro de bono.

Las tragamonedas son la mejor opción

Dentro de la variedad de juegos que nos ofrecen los casinos en línea, las tragamonedas son sin duda la opción más beneficiosa para usar nuestro bono de bienvenida y aprovechar al máximo sus beneficios. Esto es así porque no todos los juegos tienen el mismo monto que hemos comentado anteriormente.

Habitualmente, las tragamonedas nos ofrecen el cien por cien, mientras que el póker, la ruleta o el blackjack suelen ofrecer un monto que no supera el 80 por ciento, siendo algunas veces inferior. Es decir, si apuestas $100 MXN en las tragamonedas, se sumarán al monto que estamos obligados a aportar para cumplir con los referidos requisitos de apuestas, pero si decides apostar el mismo dinero en la ruleta, habitualmente sólo contarán $20 MXN para el cumplimiento de dicho requisito.

Gracias al bono puedes conocer el casino

Como su propio nombre indica, los bonos de bienvenida son una forma de que el casino te abra sus puertas con un beneficioso incentivo, con lo que te dan a conocer todas las posibilidades que ofrecen. De este modo, estas promociones resultan muy útiles para explorar todos los juegos y ofertas que existen dentro de dicho casino.

Puedes conocer los métodos de pago y retiro que hay disponibles o el apartado de atención al cliente. En definitiva, estos bonos te sirven para estudiar todos los detalles de la casa de apuestas, representando una gran oportunidad para garantizar la diversión al mismo tiempo que se practica y se conoce mejor el casino.

No lo olvides: el bono es un extra de diversión

Dentro de todos los consejos que existen para elegir el mejor bono de casino y sacarle el máximo rendimiento posible, el más importante es este. Lo principal es divertirse, pues gracias a estas promociones podemos extender el tiempo de juego, más allá de que supongan una oportunidad de ganar dinero de forma rápida y sencilla.

Por ello, debes tener muy presente que siempre hay que jugar de forma responsable, siendo recomendable en estos casos apostar el bono en pequeños montos para disfrutar más tiempo de los juegos. Así, además, tendrás más posibilidades de ganar, puesto que las grandes apuestas limitan el premio en la mayoría de los casos.