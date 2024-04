Filma Sophie Turner en CDMX la cinta 'Trust'

Ciudad de México.- Cuando el cinefotógrafo mexicano Alejandro Martínez conoció a Sophie Turner, protagonista de Trust, thriller que ruedan juntos en la CDMX, la estrella británica le hizo una broma geek.

"Fallout y La Casa del Dragon están hechas para públicos masivos. Tienes muchísimos recursos, pero no dejan de ser series de personajes, con historias humanas, identificables".

"Me dijo: 'Oye, tú y yo como que venimos del mismo reino", recordó Martínez, uno de los artistas de la lente nacionales en boga.

Ese reino en común es el continente ficticio Westeros, inventado por el escritor de fantasía George R.R. Martin.

El fotógrafo trabaja en La Casa del Dragón, colosal serie de HBO, llena de dragones e intrigas palaciegas, y la actriz fue uno de los íconos de Game of Thrones (2011-2019), la historia "madre".

Trust, que se ha rodado en diversos foros y locaciones capitalinas durante las últimas semanas, es algo totalmente distinto a esa épica compartida por ambos, un fenómeno cultural.

Producción independiente, esta nueva aventura sigue a una estrella de Hollywood (Turner), quien se refugia en una casa de alquiler tras estallar un escándalo que la involucra.

"Es como un thriller psicológico, una película muy contenida", explicó Martínez. "Ella, Sophie, es el personaje principal. Se vinieron a filmar a México, decidieron que México sería una buena locación.

"Está dirigida por una chava, Carlson Young, una directora joven que está haciendo cosas interesantes. Estamos a dos semanas de acabar".

AL FIN DEL MUNDO

Martínez tomó Trust, así como dos películas mexicanas (El Candidato Honesto y Negociando con mi Mujer) para balancear su carrera, que venía en una racha de proyectos de gran presupuesto.

Uno de ellos es Fallout, la esperada adaptación del icónico videojuego homónimo, ubicada en un mundo postapocalíptico y desarrollada por Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld).

"Jonathan es talentoso, muy clavado, un poco como su hermano (Christopher). Tiene muy claro cómo quiere hacer las cosas", compartió.

La primera temporada llegará este jueves a Prime Video, y el público curioso deberá poner atención en los episodios 5 y 7, responsabilidad del mexicano, a quien le solicitaron rodar en 35mm.

"El reto cinematográfico fue jugar con la tecnología, los efectos, la producción virtual y regresar a la esencia del celuloide. Todo con mucho exterior y mucha luz natural (hubo locaciones en Namibia y EU)".

La historia sigue a la ingenua Lucy MacLean (Ella Purnell), quien asciende a la hostil e irradiada superficie tras haber vivido, al igual que generaciones enteras, siempre en un búnker subterráneo.

En la serie, que apuesta por un tono narrativo que conjuga humor negro, drama y sátira, un personaje clave será un necrófago (Walton Goggins), mutación de humano que sobrevivió el cataclismo nuclear.

"Es sobre la inocencia perdida. El mundo arriba se está haciendo pedazos y el mundo abajo no tiene la menor idea. Creo que esto va a satisfacer al público superfan del videojuego y al que quiere ver una serie nueva, divertida".

ES DE LOS 'VERDES'

Con los capítulos 4, 5 y 9 de la primera temporada, Martínez encantó a HBO, así que se ganó el boleto de regreso a Westeros con la segunda de La Casa del Dragón, que estrenará el 16 de junio.

Ahora se verá en pantalla la guerra civil de las facciones de la casa Targaryen, los negros (liderados por Rhaenyra Targaryen, encarnada por Emma D'Arcy) y los verdes (por Alicent Hightower, Olivia Cooke).

"La segunda temporada está bien bonita. Me gusta lo que hicimos. Creo que son capítulos más concretos, más concisos. La trama ya agarró, ya se hizo la presentación, ya sabes quién cae bien y mal. Va a gustar muchísimo".

A igual que millones de fans que ya eligieron bando en el conflicto, Martínez tomó partido... por los verdes, quienes coronaron a Aegon II (Tom Glynn Carney).

"Soy súper verde. En la 1 me tocó muy poco filmar a Rhaenyra, pero hice el capítulo 9 (del golpe a la corona), que fue el que más me gustó. Creé ahí una relación particular con los personajes y actores. Ahí agarré lealtad".